Sanremo, 'The Mellophonium' celebra Pippo Baudo: in uscita il 55° fascicolo dedicato ai Festival del grande conduttore

La rivista di cultura musicale “The Mellophonium” – giunta alla sua ventiseiesima annata, uscirà nella settimana festivaliera con il suo 55° fascicolo. E il tema di questo numero, come sempre coordinato dal direttore responsabile Romano Lupi, è altrettanto festivaliero e doveroso: un omaggio a Pippo Baudo, sotto varie angolature e con le consuete digressioni. Si parlerà infatti anche di Pippo Caruso, Peppe Vessicchio, Ornella Vanoni, Domenico Modugno, Angelo Giacomazzi e Tony Dallara. I Festival di Pippo saranno passati alla lente di critici come Dario Salvatori, Guido Michelone e Claudio Gambaro. Vi saranno anche interventi di Walter Vacchino, Freddy Colt, Francesco Giorgi, Marco Scolesi e Alessandro Bellati. Pippo presentatore, ma anche intenditore di musica, autore di canzoni, personaggio mediatico espressione dell’assetto socio-politico degli anni Settanta-Ottanta...

Un numero che si preannuncia ricco di curiosità e spigolature, ma anche di analisi e osservazioni di carattere tecnico, con cui si cerca di coniugare lo spirito di studio con un sano intento divulgativo. La rivista, fondata nel 1999 da Freddy Colt su stimolo del compianto giornalista Valerio Venturi, prosegue quindi nel suo tracciato, fedele organo del Centro Studi Musicali “Stan Kenton”, unico centro di ricerca musicale attivo nella città della musica. Il numero 55 sarà diffuso gratuitamente in alcuni punti della città e durante la presentazione ufficiale che si terrà nella settimana dal 24 al 28 febbraio al piccolo teatro della Federazione Operaia Sanremese con la partecipazione di alcuni ospiti.