Mercato del venerdì a Ventimiglia: il consigliere di opposizione Panetta: "Mancano adeguate misure di sicurezza" (Foto)

"Mancano adeguate misure di sicurezza e contro la vendita abusiva di merci al mercato del venerdì" - dice il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Tiziana Panetta che ha inviato una segnalazione sia al sindaco Flavio Di Muro che in Prefettura.

"La normativa in materia individua e definisce gli aspetti di safety, intesi come i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità delle persone, e gli aspetti di security, quali i servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai fini dell’individuazione delle migliori strategie operative con l’adozione di impedimenti fisici al transito di veicoli nelle aree interessate al concentramento e all’accesso delle persone" - sottolinea - "Purtroppo, come da documentazione fotografica, emerge la totale mancanza di adeguate misure di sicurezza anche antiterrorismo, posto che gli unici 'sbarramenti' sono costituiti da semplici barriere in plastica amovibili (e sempre poste a margine della via, ovvero senza che possano essere considerate come barriere)".

"Inoltre, nel mercato, sono sempre presenti venditori abusivi che, addirittura approntano 'posteggi' per vendere le proprie merci, senza alcun controllo" - mette in risalto Panetta - "Al fine di garantire adeguata tutela ai cittadini, prevenire e scongiurare anche eventuali (e non tanto remoti – visti gli ultimi eventi) attacchi terroristici, ho chiesto, quindi, che si intervenga con immediata sollecitudine ad adottare le cautele necessarie così come previste dalla normativa in materia, adottando idonei accorgimenti per impedire fisicamente l’accesso ai veicoli a motore, all’interno dell’area interessata dal mercato, a tutela della sicurezza delle persone che partecipano, adottando idonei accorgimenti, indispensabile a garantire, l’accesso libero e incondizionato dei mezzi di soccorso, e chiesto che si monitori la situazione denunciata".