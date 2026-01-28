Giochi e divertimento nell'entroterra, Carnevale dei bimbi a Perinaldo (Foto)

Giochi e divertimento per grandi e piccini. Domenica 15 febbraio dalle 14.30 al centro sportivo verrà organizzato il "Carnevale dei bimbi a Perinaldo".
In programma sono previsti giochi, la pentolaccia, una merenda e la premiazione della maschera artigianale più originale.
L'evento è proposto dalla Società operaia di mutuo soccorso di Perinaldo in collaborazione con Perinaldo Sport Ads, volontari di Perinaldo Aps, Milan club Franco Baresi e il Comune. "Ci vediamo tutti mascherati" - dicono gli organizzatori - "Vi aspettiamo numerosi".