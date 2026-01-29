 / Eventi

Eventi | 29 gennaio 2026, 11:15

Ventimiglia, domenica lo spettacolo teatrale "Sei un mito!"

Un viaggio tra mito e talento con Enrico Galiano

Ventimiglia, domenica lo spettacolo teatrale &quot;Sei un mito!&quot;

La stagione teatrale Sipario d’Autore, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, prosegue con il terzo appuntamento domenica 1 febbraio alle 18:00. Sul palco del Teatro Comunale, Enrico Galiano, insegnante e autore di successo, porterà il suo acclamato spettacolo Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci.
Noto come il "miglior professore d'Italia" e vero fenomeno del web con oltre venti milioni di visualizzazioni, Galiano propone un’esperienza teatrale che va oltre il semplice racconto. 

La sua lezione-spettacolo, ironica e coinvolgente, ci guida in un viaggio alla scoperta del nostro talento, esplorando i miti greci come metafore della nostra crescita interiore. Con una narrazione avvincente, l’autore affronta il concetto del Dàimon, la forza che ci guida verso la realizzazione del nostro potenziale, invitandoci a riflettere sulla ricerca di sé e sul coraggio di seguire i propri sogni.

Grazie al suo stile unico, Galiano mescola saggezza e umorismo, creando un’atmosfera che emoziona e ispira il pubblico, facendo di ogni mito una riflessione sul nostro posto nel mondo.
I biglietti sono disponibili presso il Teatro Comunale (martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) e online su Liveticket (www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia). Il giorno dello spettacolo, i biglietti saranno acquistabili anche presso il botteghino del teatro, un’ora prima dell’inizio.

“SIPARIO D’AUTORE 2026”
Biglietto singolo (spettacoli del 6 e 18 gennaio, 1 febbraio)                                                        
Platea: € 20,00
Galleria € 15,00
Galleria studenti: € 10,00
Biglietto singolo (spettacoli del 22 febbraio e 3 marzo)
Platea: € 30,00
Galleria € 25,00
Galleria studenti: € 10,00
Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti è al netto delle commissioni di prevendita web.

BOTTEGHINO
c/o Teatro Comunale , via Aprosio 24, Ventimiglia (IM)
Ogni martedì, giovedì e venerdì, h  09.00 – 13.00 (esclusi giorni festivi)

PREVENDITE WEB
https://www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia

Tutti gli aggiornamenti sulla stagione Sipario d’autore 2026 sono disponibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ventimigliasipariodautore

INFO
Ufficio manifestazioni tel. 0184/ 6183229 – Ufficio IAT tel. 0184 /1928309 – Teatro Comunale  tel. 0184/235263
 

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium