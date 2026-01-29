Ventimiglia, domenica lo spettacolo teatrale "Sei un mito!"

La stagione teatrale Sipario d’Autore, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Ventimiglia, prosegue con il terzo appuntamento domenica 1 febbraio alle 18:00. Sul palco del Teatro Comunale, Enrico Galiano, insegnante e autore di successo, porterà il suo acclamato spettacolo Sei un mito! Scopri chi sei attraverso i miti greci.

Noto come il "miglior professore d'Italia" e vero fenomeno del web con oltre venti milioni di visualizzazioni, Galiano propone un’esperienza teatrale che va oltre il semplice racconto.

La sua lezione-spettacolo, ironica e coinvolgente, ci guida in un viaggio alla scoperta del nostro talento, esplorando i miti greci come metafore della nostra crescita interiore. Con una narrazione avvincente, l’autore affronta il concetto del Dàimon, la forza che ci guida verso la realizzazione del nostro potenziale, invitandoci a riflettere sulla ricerca di sé e sul coraggio di seguire i propri sogni.

Grazie al suo stile unico, Galiano mescola saggezza e umorismo, creando un’atmosfera che emoziona e ispira il pubblico, facendo di ogni mito una riflessione sul nostro posto nel mondo.

I biglietti sono disponibili presso il Teatro Comunale (martedì, giovedì e venerdì, dalle 09.00 alle 13.00) e online su Liveticket (www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia). Il giorno dello spettacolo, i biglietti saranno acquistabili anche presso il botteghino del teatro, un’ora prima dell’inizio.

“SIPARIO D’AUTORE 2026”

Biglietto singolo (spettacoli del 6 e 18 gennaio, 1 febbraio)

Platea: € 20,00

Galleria € 15,00

Galleria studenti: € 10,00

Biglietto singolo (spettacoli del 22 febbraio e 3 marzo)

Platea: € 30,00

Galleria € 25,00

Galleria studenti: € 10,00

Il prezzo dei biglietti e degli abbonamenti è al netto delle commissioni di prevendita web.

BOTTEGHINO

c/o Teatro Comunale , via Aprosio 24, Ventimiglia (IM)

Ogni martedì, giovedì e venerdì, h 09.00 – 13.00 (esclusi giorni festivi)

PREVENDITE WEB

https://www.liveticket.it/teatrocomunaleventimiglia

Tutti gli aggiornamenti sulla stagione Sipario d’autore 2026 sono disponibili sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/ventimigliasipariodautore

INFO

Ufficio manifestazioni tel. 0184/ 6183229 – Ufficio IAT tel. 0184 /1928309 – Teatro Comunale tel. 0184/235263

