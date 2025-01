Sanremo: 260mila euro da Rai Pubblicità al comune per tutte le location utilizzate da 'Tra Palco e città'

Costerà circa 260mila euro a Rai Pubblicità l’utilizzo delle location per la realizzazione degli eventi di ‘Tra Palco e città’, ovvero le cosiddette collaterali del ‘Festival diffuso’ che si svolgerà a Sanremo prima e durante la kermesse canora matuziana.

Si tratta dell’accordo stipulato per il Festival 2025 che, nei prossimi mesi dovrà essere riscritto anche in funzione della manifestazione di interesse che il Comune sarà costretto a presentare, in relazione alla sentenza del Tar sul ricorso presentato dall’Afi. Per quest’anno, comunque, il Comune incasserà qualche soldo in più (230mila euro visto che i restanti serviranno per pagare la corrente elettrica) per ‘affittare’ gli spazi alla Rai.

Uno dei luoghi che utilizzerà l’ente di Stato è il forte di Santa Tecla e l’area antistante per mostre, collegamento ed altro ma anche l’installazione di un videowall, pedane ed espositori per eventuali sponsor. Ovviamente anche piazza Borea D’Olmo per l’allestimento del famoso ‘glass’, di altre strutture e di un altro videowall; piazza Colombo, per il palco ed alcuni box, quello di Casa Rai, un videowall e attività social; Pian di Nave per l’installazione di una ruota panoramica, un altro videowall ed altre attività.

Tra le location anche uno stabilimento balneare ancora da definire, sempre per eventuali trasmissioni, la facciata del negozio Ovs per Rai Radio 2, l’area antistante il Palafiori e, chiaramente, la zona di via Matteotti dedicata al Red Carpet.

Previsto anche l’utilizzo del Casinò per eventuali trasmissioni televisive ed un altro ledwall di fronte alla casa da gioco, l’edicola di via Corradi per attività sponsorizzare, una porzione dell’edicola di piazza Colombo, un’area di corso Imperatrice vicino alla statua della Primavera e i cubi antiterrorismo per pubblicità di sponsor di vario genere.