Sanremo presenta i primi risultati di “Educare in Comune”: la città dei bambini prende forma a Villa Ormond

Si terrà sabato 31 gennaio, al padiglione Pedriali di Villa Ormond a Sanremo, dalle ore 9.30 alle 12.30, la presentazione dei primi risultati del progetto 'Educare in Comune - Sanremo comunità educante: la città dei bambini'. Durante l’evento, aperto alla cittadinanza, saranno mostrati gli elaborati prodotti dai bambini delle scuole dell’infanzia e dei nidi nei primi mesi di attività.

Le opere sono state realizzate attraverso la partecipazione a laboratori specifici, propedeutici all’avvio dei futuri lavori con i genitori. I laboratori hanno riguardato giochi in musica, esperienze legata alla scienza, creatività, sviluppo del linguaggio, cucina, salute, igiene, contatto con la natura.

“La finalità è quella di costruire una rete tra servizi sociali, sanitari, Scuole di Prima Infanzia, Nidi ed Enti del Terzo Settore - dichiara il vicesindaco Fulvio Fellegara - Il progetto ha infatti come obiettivo interventi di contrasto alla povertà educativa dei bambini, attraverso un’offerta diffusa e partecipata della comunità”.

L’equipe di Educare in Comune è formata da sei realtà che operano nel terzo settore, che si sono unite per rispondere alla volontà del Comune di Sanremo di offrire servizi aggiuntivi di qualità e continuità in collaborazione con i servizi 0/6 anni. Sono così state organizzate attività condotte da professionisti di diversa formazione come educatori, pedagogisti, psicologi, psicomotricisti, musicoterapisti. L’equipe è composta da: Cooperativa Sociale Jobel (capofila progetto), Centro Promozione Famiglia, Centro di Aiuto alla Vita, Associazione Amarti, Cooperativa Sociale L’Ancora, Associazione Centro Ascolto Caritas.