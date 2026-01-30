Promozione di iniziative culturali a Sanremo: la Giunta approva gli 'Scacchi in Biblioteca' e le nuove 'Pietre d’Inciampo'

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato il progetto “Scacchi in Biblioteca”, un’iniziativa culturale che affianca la promozione del gioco degli scacchi alla valorizzazione della memoria storica attraverso la posa di nuove Pietre d’Inciampo.

Il progetto, promosso dal Servizio Biblioteca Civica e Servizi Culturali, prevede l’organizzazione di un corso base di avvicinamento agli scacchi della durata complessiva di 20 ore, che sarà offerto gratuitamente agli utenti della Biblioteca Civica. Il corso sarà tenuto da Paolo Formento, Maestro F.I.D.E. e Istruttore Capo della Federazione Scacchistica Italiana, e mira a diffondere il gioco degli scacchi come strumento educativo, inclusivo e adatto a tutte le età. L’attività consentirà inoltre ai cittadini di utilizzare liberamente le postazioni di gioco all’interno degli spazi della biblioteca, in un contesto compatibile con la quiete e la funzione culturale della struttura.

Accanto a questa iniziativa, la Giunta ha deliberato di proseguire il percorso di valorizzazione della memoria storica della città attraverso la posa di cinque nuove Pietre d’Inciampo, dedicate ad altrettante vittime della deportazione nei campi di sterminio. L’intervento si inserisce nel solco delle precedenti iniziative già realizzate dal Comune negli anni passati, confermando l’attenzione dell’Amministrazione verso la memoria, la storia e i valori civili.

Il quadro economico complessivo dell’intervento ammonta a 1.660 euro, di cui 1.000 euro per il corso di scacchi e 660 euro per la produzione e la posa delle cinque Pietre d’Inciampo. La spesa sarà finanziata sul Bilancio di previsione 2026–2028, annualità 2026, nell’ambito delle risorse destinate alle attività culturali.

Con questa delibera, l’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno nella promozione di iniziative culturali diffuse, capaci di coniugare educazione, inclusione sociale e memoria storica, in linea con le linee programmatiche di mandato e con gli obiettivi di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino.