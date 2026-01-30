Tornei, ordinazione sacerdotale, giochi e pizza solidale: festa di Don Bosco a Vallecrosia (Foto)

Festa di Don Bosco a Vallecrosia. Domani, sabato 31 gennaio, ai Salesiani Don Bosco verranno proposti momenti di preghiera, tornei, giochi e occasioni di convivialità per festeggiare San Giovanni Bosco, patrono di giovani, educatori e studenti e fondatore dei Salesiani.

La giornata inizierà alle 9 con un torneo di calcio, proposto in collaborazione con la Polisportiva Vallecrosia Academy, mentre alle 10 è prevista l'ordinazione presbiterale di tre nuovi sacerdoti: don Gentian Sema, don Tomasz Józef Skowron e don Emmanuel Blay-Mockey. Il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, presiederà la solenne celebrazione con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria.

Nel pomeriggio, invece, alle 14 verrà proposto un torneo di Beyblade X a cura di X-Treme Hornets. Adulti, ragazzi e bambini di ogni età potranno divertirsi e vincere i numerosi premi in palio, in arrivo direttamente dal Giappone, luogo di nascita del gioco. Verranno, infatti, premiati i primi quattro classificati, il miglior Under 10 in gara e ci sarà anche un premio conseguente ad una simpatica e giocosa estrazione.

Dalle 14.30, inoltre, inizieranno i giochi in cortile e animazione fino alle 18 quando verrà celebrata la santa messa. A seguire, alle 19.30, verrà, infine, organizzata una pizza solidale. "Vi aspettiamo per trascorrere insieme una giornata indimenticabile tra sport, divertimento e comunità" - dicono gli organizzatori.