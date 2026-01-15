Nuovi sacerdoti nella diocesi di Ventimiglia-Sanremo, ordinazione presbiterale a Vallecrosia (Foto)

Vallecrosia ospiterà l'ordinazione presbiterale di tre nuovi sacerdoti. La cerimonia si svolgerà sabato 31 gennaio alle 10 nella parrocchia di Maria Ausiliatrice. Lo annunciano, con gioia, la comunità diocesana insieme al seminario.

Un momento di preghiera e di festa per l'intera comunità che potrà, così, accogliere i nuovi presbiteri per la diocesi di Ventimiglia-Sanremo: don Gentian Sema, don Tomasz Józef Skowron e don Emmanuel Blay-Mockey.

Il vescovo della diocesi di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, presiederà la solenne celebrazione con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria. "La comunità è invitata a partecipare numerosa per pregare e ringraziare il Signore per questi doni al suo popolo" - dicono dalla diocesi - "Sarà un momento di festa per tutta la diocesi".