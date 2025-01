Sanremo: viabilità nel caos durante il Festival, i tassisti chiedono al Comune due modifiche nel centro della città

Una piccola rotonda in piazza Cesare Battisti, di fronte all’Europa Palace e il doppio senso di circolazione in corso Trento Trieste, tra la Capitaneria di Porto e il Morgana. Sono queste le richieste fatte dal Consorzio Taxi di Sanremo all’Assessore Massimo Donzella ed al Dirigente Danilo Burastero per il periodo del Festival, in modo da cercare di alleggerire la pressione sulla viabilità.

“Abbiamo già avuto una riunione a ridosso delle feste natalizie – ci hanno detto i tassisti matuziani – e, sia gli Assessori Artusi e Donzella, che il Dirigente Burastero ed il Comandante Asconio, hanno dimostrato la loro massima collaborazione, ma servono due interventi fondamentali per evitare ingorghi e blocchi della viabilità, durante il periodo festivaliero”.

I tassisti hanno chiesto le due modifiche, a causa del traffico intenso a causa della chiusura e delle modifiche della viabilità in alcuni punti durante la settimana del Festival di Sanremo. La kermesse canora, infatti, porta nella città dei fiori migliaia di addetti ai lavori e turisti e, nonostante il grande lavoro delle forze dell’ordine, la massiccia presenza di mezzi, arriva quasi a paralizzare il transito automobilistico, nel centro cittadino.

Un disagio che penalizza la cittadinanza, ma soprattutto gli operatori come la categoria dei tassisti che non riesce ad effettuare il proprio servizio con un livello minimo di efficienza. Proprio il consorzio RadioTaxi ha quindi valutato che sarebbe opportuno attivare vie di transito eccezionali per la durata della settimana dal lunedì dieci a sabato quindici febbraio compreso.

Gli operatori hanno chiesto l’istituzione del doppio senso di marcia in corso Trento Trieste, dalla Capitaneria al Morgana, rimuovendo provvisoriamente i parcheggi per le auto, in considerazione dei maggiori parcheggi disponibili nello stesso periodo a Portosole e in altre zone della città. Cosi facendo si andrebbero a decongestionare corso Orazio Raimondo, via Roma, via Volta, la Galleria Francia e via Feraldi.

Sempre secondo i tassisti sarebbe quanto mai importante la realizzazione di una piccola rotonda in prossimità della vecchia stazione, per poter tornare indietro in caso di necessità, visto che via Verdi e corso Imperatrice (nella zona sotto il Casinò) saranno impercorribili a causa della chiusura dovuta al ‘Villaggio delle Radio’. “Due provvedimenti che – terminano gli operatori del Radio Taxi – verrebbero incontro alle nostre esigenze ma, ne siamo certi, anche a quelle di chi, in quel periodo particolarmente caotico, sono comunque costretti a muoversi con i mezzi nel centro della città”.