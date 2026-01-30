Mobilità transfrontaliera, cooperazione strategica tra Liguria e Région Sud: confronto a Ventimiglia (Foto e video)

Confronto strategico sul futuro della mobilità transfrontaliera e delle infrastrutture. Un importante incontro istituzionale si è svolto, questa mattina, al Forte dell’Annunziata a Ventimiglia tra l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, il vicepresidente incaricato ai Trasporti di Région Sud Jean-Pierre Serrus, il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e l'assessore Adriano Catalano.

Nel corso del tavolo è stata ribadita l’importanza strategica del dialogo tra le due Regioni, in particolare sul fronte della mobilità dei lavoratori frontalieri e dei collegamenti ferroviari lungo l’asse italo-francese. “È un piacere per la città di Ventimiglia ospitare eventi di questa tipologia e di questo calibro" - commenta il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro - "Ventimiglia è da sempre una città di confine e, per sua natura, un perno strategico tra Italia e Francia: un raccordo commerciale ed economico ma soprattutto un nodo infrastrutturale vitale per i trasporti e le comunicazioni tra i due paesi. Per questo ringrazio Regione Liguria e la Région Sud per aver individuato Ventimiglia come sede di questo importante incontro sulla mobilità transfrontaliera. In questa stessa ottica si sta muovendo anche il comune di Ventimiglia, che sta lavorando a una manifestazione di interesse per l’affidamento di uno studio in materia di cabotaggio transfrontaliero, nell’ambito del progetto pilota del programma B Solution 3.0 – Public Service for People Moving Across Borders".

Il confronto ha consentito di fare il punto sulle sfide e sugli obiettivi delle politiche di mobilità di Regione Liguria e di Région Sud, con una panoramica sui principali progetti infrastrutturali strategici in corso e in programma. Tra questi, il raddoppio ferroviario Finale Ligure - Andora, il potenziamento della linea Genova - Ventimiglia e l’adeguamento elettrico della stazione di Ventimiglia, crocevia per i flussi transfrontalieri di pendolari, lavoratori e turisti, che grazie alla recente elettrificazione di due binari sta consentendo l'arrivo di treni di ultima generazione nella città di confine e in tutto il ponente ligure. Particolare attenzione è stata inoltre dedicata alla linea ferroviaria Nizza-Cuneo-Ventimiglia, infrastruttura strategica per la mobilità internazionale. "Una collaborazione sempre più stretta tra Liguria e Région Sud è indispensabile per migliorare concretamente la mobilità transfrontaliera" – dichiara l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola – "È necessario lavorare insieme per programmare investimenti condivisi e portare avanti una strategia comune capace di potenziare i collegamenti e dare risposte concrete ai cittadini. Come Regione Liguria abbiamo investito in modo significativo sui trasporti e sulla mobilità. In questa sede sono lieto di annunciare che a breve porteremo in Giunta la suddivisione dei fondi per il TPL alle Province. In questi mesi abbiamo lavorato affinché l'imperiese, come già avvenuto l'anno scorso, potesse avere un ulteriore importante aumento del finanziamento per programmare un servizio pubblico che risponda alle esigenze dei cittadini. Per ciò che concerne il trasporto su ferro stiamo continuando a lavorare sull’adeguamento elettrico della linea ferroviaria: un intervento da 9,5 milioni di euro complessivi che sta già consentendo l'arrivo di treni moderni a Ventimiglia e nel ponente ligure e che sarà terminato entro il 2027. Tra i principali obiettivi figurano il completamento del raddoppio ferroviario fino ad Albenga e, per quanto riguarda il versante francese, il potenziamento della linea metropolitana Nizza–Marsiglia. In questo contesto si inserisce il prossimo confronto con Mathieu Grosch, Coordinatore del Corridoio europeo del Mediterraneo, in vista del quale sono stati condivisi obiettivi e priorità comuni da rappresentare a livello europeo. Rilevante anche l’esperienza dell’Espresso Riviera, il treno che serve la tratta Roma–Marsiglia, che ha registrato un significativo successo nel 2025 e che sarà riproposto e ulteriormente potenziato nel 2026. La mobilità transfrontaliera ha infatti, anche, una forte valenza turistica, come dimostrano i risultati ottenuti da questo collegamento".

Una riunione che ha confermato la volontà comune di rafforzare la cooperazione transfrontaliera interregionale. "Abbiamo combattuto insieme per ottenere il riconoscimento, da parte dell’Europa, del collegamento Marsiglia–Nizza–Genova come collegamento transfrontaliero prioritario" - sottolinea il vicepresidente della Région Sud Jean-Pierre Serrus - "Questo riconoscimento è stato ottenuto nel mese di dicembre a livello europeo e oggi abbiamo avviato un lavoro concreto e fortemente operativo sui grandi interventi infrastrutturali, sia sul versante francese sia su quello italiano, ma anche su una migliore coordinazione dei servizi ferroviari, da Marsiglia, Nizza, Ventimiglia e Genova. Abbiamo inoltre affrontato il tema del collegamento ferroviario tra Ventimiglia, Breil, Tenda, Cuneo e oltre, fino a Torino. Abbiamo preparato insieme la visita del coordinatore europeo del corridoio mediterraneo, Grosch, prevista per il 13 marzo a Ventimiglia. L’obiettivo sarà quello di discutere gli aspetti transfrontalieri e di posizionare concretamente l’asse Marsiglia–Nizza–Genova come progetto prioritario a livello europeo".