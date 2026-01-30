Association Days di Padova, la Liguria apre il calendario 2026 del MICE con Meet in Liguria

Si apre con gli Association Days, evento di riferimento per il mercato congressuale e associativo in corso a Padova, il calendario 2026 delle iniziative promozionali della Liguria nel settore MICE. La regione torna protagonista grazie a un’azione di co-marketing che vede il consorzio Meet in Liguria rappresentare in modo unitario la destinazione e l’offerta congressuale regionale, dal Levante al Ponente, dall’entroterra alla costa. L’appuntamento padovano riunisce destinazioni, location e operatori specializzati insieme ai principali organizzatori di congressi e ai rappresentanti di associazioni medico-scientifiche, accademiche e professionali. Un contesto strategico per creare nuovi contatti, avviare collaborazioni e iniziare a programmare i grandi eventi dei prossimi anni.

“La partecipazione agli Association Days rientra nel lavoro di promozione che Regione Liguria porta avanti per rafforzare la propria presenza nel mercato degli eventi e dei congressi, un segmento sempre più strategico anche per distribuire i flussi turistici durante tutto l’anno, oltre a generare ricadute positive per l’intero sistema dell’accoglienza regionale” – afferma l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi. “In questo scenario la Liguria si presenta come una destinazione capace di unire strutture congressuali efficienti, qualità dei servizi e un territorio che fa la differenza anche fuori dalle sale meeting”.

Da oltre vent’anni impegnata nello sviluppo e nella promozione del turismo congressuale, Meet in Liguria porta a Padova un’offerta coordinata che coinvolge operatori e strutture lungo tutta la regione, confermando l’importanza di presentarsi sui mercati con un’immagine condivisa e un sistema integrato. La presenza ligure agli Association Days di Padova ribadisce infine la volontà della Regione di continuare a investire nel comparto congressuale, puntando sulla qualità complessiva dell’esperienza offerta ai partecipanti e sulla capacità del territorio di trasformare un evento professionale in un’occasione di scoperta.