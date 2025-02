Migranti, Papini (Caritas Intemelia) ai 'Solidali': "Ventimiglia non è razzista"

"Ventimiglia non è razzista" - dice il direttore della Caritas Intemelia a Ventimiglia Christian Papini in risposta alle dichiarazioni rilasciate dai ‘Solidali’.

Le persone che giungono a Ventimiglia cercano disperatamente di passare il confine in treno, a piedi, con i passeur o salendo di nascosto sui camion ma spesso vengono fermati o respinti e così non possono far altro che accamparsi lungo le vie della città di confine, principalmente in via Tenda e alle Gianchette, o chiedere ospitalità alla Caritas che li accoglie e aiuta. Donne e bambini vengono, infatti, ospitati nel Pad, ovvero il Punto di Accoglienza Diffusa. "E' dall'11 giugno del 2015 che Ventimiglia soffre una situazione di disagio" - sottolinea il direttore della Caritas - "Dire che Ventimiglia è razzista è fuori luogo visto che mi sembra che finora sia stata molto tollerante. A mio parere, è un'affermazione disdicevole. La città ha un disagio oggettivo ma non sta reagendo in modo razzista".

Solidarietà e generosità spingono, infatti, volontari, associazioni e pubbliche assistenze del territorio a recarsi a Roverino a donare, soprattutto alla sera, un pasto caldo e beni di prima necessità ai migranti che non hanno né cibo, né acqua. "Le frontiere sono chiuse e i migranti non sanno cosa fare e così si accampano in città" - afferma Papini - "La città, però, ha capito che il vero problema non sono i migranti".