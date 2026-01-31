Formazione sulla tutela del paesaggio all'Istituto Agrario di Sanremo, in collaborazione con l'Ufficio Ambiente e Territorio del Comune di Sanremo (Foto)

Si è tenuta nella mattina di venerdì 30 gennaio un'importante attività formativa per gli studenti delle Classi Quinte dell'IIS Ruffini-Aicardi, Indirizzo Servizi per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale.

Nella sede dell'Istituto Agrario di Sanremo gli studenti maturandi hanno incontrato l'Architetto Pagliana Lorenzo, che in rappresentanza dell'ufficio Ambiente e Territorio del Comune di Sanremo, ha portato la sua esperienza professionale e testimoniato le opportunità lavorative per cui la scuola li prepara anche nell'ambito della gestione del paesaggio urbano.

L'Arch. Pagliana così commenta: "L’incontro, che ha visto la partecipazione attiva degli studenti i quali hanno posto quesiti e dimostrato interesse per i diversi argomenti trattati, è stata un’ottima occasione di confronto aperto e di reciproco scambio di opinioni sul tema del paesaggio. E’ stata, inoltre, sottolineata l’importanza della figura dell’agrotecnico e del suo ruolo sia in ambito professionale privato che quale dipendente della pubblica amministrazione. Risulta quindi importante e positivo il confronto della scuola con le diverse realtà presenti sul territorio".

Ad accompagnare l'Architetto, è intervenuto anche il Geom. Luca Marvaldi: "In qualità di Consigliere Comunale per il gruppo di ANIMA, desidero esprimere un sentito ringraziamento ai docenti e agli studenti delle Classi Quinte per l’accoglienza riservatami e per l’opportunità di partecipare come ospite alla lezione tenuta dall’Arch. Pagliana del Comune di Sanremo, occasione di alto valore educativo che spero possa tracciare l'avvio di altre iniziative nel percorso di collaborazione gia' attivo tra scuola e Comune".

Docenti e studenti con l'occasione desiderano ringraziare vivamente i tecnici intervenuti a nome del Comune di Sanremo, e invitano altresi' al prossimo Open Day di Domenica 01 Febbraio dalle 14:30 alle 17:30 nella sede di Str.Maccagnan 37, per conoscere e visitare la scuola, il Convitto e l'azienda Agraria annessi.