Sanremo: strada Borgo Tinasso presa come una pista di F1, saranno installati due dossi e un passaggio pedonale rialzato

Strada Borgo Tinasso nuovamente al centro dell’attenzione per la situazione viaria che, in taluni casi si presenta pericolosa, in particolare per i pedoni. Nei mesi scorsi l’Amministrazione comunale aveva tentato di correre ai ripari per il cronico parcheggio selvaggio della zona che, di fatto impedisce a chi transita a piedi di farlo in sicurezza.

E’ stato disegnato un ‘camminamento’ con la segnaletica orizzontale, che ha funzionato per qualche tempo. Ma ora, nonostante molto spesso transiti la vettura della Municipale con lo ‘Street control’, viene letteralmente ignorato dagli automobilisti che lasciano la loro auto in divieto di sosta a tutte le ore. Un comportamento che, oltre a creare intralcio alle auto in transito (la strada è a doppio senso di marcia) provocano gravi rischi ai pedoni.

Negli ultimi tempi la nuova amministrazione aveva evidenziato la possibilità di trovare nuovi luoghi per parcheggiare le auto, in particolare nelle zone a ridosso del vicino torrente San Romolo ma, almeno per ora e probabilmente in attesa di novità sul prolungamento dell’Aurelia Bis, tutto sembra fermo.

Dal Comune arriva ora un nuovo tentativo, almeno di ridurre la velocità di transito di auto e scooter che, molto spesso è elevata e, insieme al parcheggio selvaggio, acuisce i rischi per chi viaggia sulla strada. A breve, infatti, saranno installati due dossi ed un passaggio pedonale rialzato di fronte al civico 94, che è in corrispondenza della fermata del bus.

Un altro tentativo per regolamentare una strada per la quale da tempo si sono susseguite le polemiche e dove chissà se si riuscirà a trovare una quadra, sia per le velocità di transito che per il parcheggio selvaggio. Tra alcuni mesi, inoltre, riaprirà la scuola dell’infanzia nella zona di Pian dei Cavalieri e, quindi, torneranno a passare mamme e bambini per recarsi a scuola. Un altro buon motivo per trovare una soluzione alle diverse problematiche.