Bordighera mette in vendita un appartamento in via Dritta: base d’asta 171.600 euro, domande entro il 14 aprile

Obbligatorio il sopralluogo per partecipare alla gara pubblica indetta dal Comune. L’immobile, di 78 mq e con mobilio, si trova nel centro storico

Il Comune di Bordighera ha avviato una procedura di gara ad evidenza pubblica per l’alienazione di un appartamento situato in via Dritta 62, nel cuore del centro storico. L’immobile è iscritto al catasto al foglio 9, censuario di Bordighera, particella 133, subalterno 2 e presenta una superficie catastale di 78 metri quadrati. All’interno dell’alloggio è presente anche mobilio. L’importo di vendita è fissato a 171.600 euro, “salvo rialzo in sede di gara”, secondo quanto indicato nell’avviso pubblico.

Per partecipare alla procedura sarà necessario presentare la documentazione entro le ore 12.00 del 14 aprile 2026. Il plico dovrà essere consegnato esclusivamente a mano oppure tramite raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Protocollo Generale del Comune di Bordighera, via XX Settembre 32 – 18012 Bordighera, alla cortese attenzione del Servizio Patrimonio. L’amministrazione precisa che “ogni altra modalità di presentazione del plico, inclusa la posta elettronica certificata, verrà considerata non valida”. La partecipazione alla gara è inoltre subordinata a un sopralluogo obbligatorio per prendere visione degli spazi dell’appartamento, pena l’esclusione dalla procedura.

L’avviso pubblico completo, con tutte le informazioni e i moduli da compilare per la domanda, è disponibile sul sito istituzionale del Comune nella sezione dedicata alla trasparenza amministrativa.

