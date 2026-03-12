Sanremo, inaugurato al Piccolo Cottolengo il rinnovato reparto Don Sterpi: 13 posti letto per anziani non autosufficienti (Foto)

A Sanremo è stato inaugurato il rinnovato reparto “Don Sterpi”, RSA di mantenimento all’interno del Piccolo Cottolengo dell’Opera Don Orione, destinato all’accoglienza e alla cura di persone anziane non autosufficienti. Il reparto, già attivo in passato e dismesso negli anni scorsi, è stato completamente recuperato e riattivato, restituendo alla struttura uno spazio dedicato all’assistenza. Un intervento che rappresenta un segno concreto di continuità con la tradizione di carità e servizio dell’opera fondata da Luigi Orione.

Il nuovo reparto dispone di 13 posti letto, distribuiti in sei camere doppie e una singola, tutte dotate di bagno privato e aria condizionata. Gli ambienti sono completati da un terrazzo con zona esterna e vista sulla città di Sanremo, pensato come luogo di serenità e relazione per gli ospiti. Il recupero e la riattivazione del reparto sono stati portati avanti dal direttore dell’Opera Don Orione di Sanremo, don Fulvio Ferrari, con l’assistenza della direttrice sanitaria Camilla Martini. Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato autorità civili e religiose, insieme alla comunità orionina, ai volontari, al personale e agli ospiti della struttura. Presente anche il direttore provinciale dell’Opera Don Orione, don Giovanni Carollo.

L’iniziativa si inserisce nel contesto delle celebrazioni per la Festa di San Luigi Orione e per l’86° anniversario del Dies Natalis, momento particolarmente significativo per la famiglia orionina e per la comunità locale. Con l’apertura del nuovo reparto il Piccolo Cottolengo di Sanremo raggiungerà la sua massima capienza di 200 posti di degenza. A quasi cento anni dalla sua apertura, la struttura continua così a rinnovarsi e a offrire alla città servizi di accoglienza e assistenza dedicati alle fasce più fragili della popolazione, in particolare disabili e anziani.