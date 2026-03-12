“I giovedì del CDCD”, prevenzione e terapie: a Bordighera incontro sul declino cognitivo (Foto e video)

Come prevenire il declino cognitivo e quali sono le terapie attuali e future sono stati i temi trattati nell'incontro odierno de “I giovedì del CDCD” andato in scena presso la Casa della Comunità di Bordighera.

La dottoressa Virginia Pelagotti, neurologa Asl1, si è soffermata su “Il declino cognitivo: come prevenirlo” mentre la dottoressa Maria Teresa Infante, neurologa Asl1, ha parlato de “Il declino cognitivo: terapie attuali e future”. In tanti hanno partecipato al secondo appuntamento dell'iniziativa organizzata dal Centro Disturbi Cognitivi e Demenze (CDCD) di Asl1. Tra i presenti vi erano il consigliere comunale di Vallecrosia Marilena Piardi e una rappresentanza de Le Cinque Torri.

Il prossimo appuntamento sarà il 19 marzo su “Le turbe della deglutizione e la corretta alimentazione” con il dottor Giuseppe Garo, foniatra Asl1, la dottoressa Raffaella Brun, logopedista Asl1, e la dottoressa Elena Calzamiglia, logopedista Asl1. Il 26 marzo, invece, si parlerà de “Il declino cognitivo, il parere del geriatra: somministrazione di farmaci nell’anziano, ospedalizzazione ed istituzionalizzazione” con la dottoressa Clara Novaro, geriatra CDCD di Asl1, de “Il declino cognitivo, gli aspetti infermieristici: ruolo dell’infermiere di Comunità (IFEC) e dell’infermiere in ambulatorio CDCD” con le dottoresse Agnese Magaglio, Ifec Asl1, Barbara Beccaria, infermiera case e manager CDCD Asl1, e Maria Elisa Regina, infermiera case e manager CDCD Asl1, e de “Il ruolo dell’assistente sociale” con il dottor Luca Fossarello, assistente sociale Asl1.

Il 9 aprile è previsto un incontro su “Il declino cognitivo: la gestione non farmacologica dei disturbi del comportamento e il supporto ai caregivers” con la dottoressa Daniela Pelosi, psicologa e psicoterapeuta CDCD Asl1, e su “Il declino cognitivo: valutazione neuropsicologica e stimolazione cognitiva” con la dottoressa Maria Aiello, neuropsicologa Asl1. Il 16 aprile si parlerà de “Il declino cognitivo e gli aspetti medico legali: guida, porto d’armi, amministrazione di sostegno, certificazioni” con il dottor Claude Orengo, medico legale Asl1, mentre il 23 aprile l'incontro si soffermerà su “Le associazioni di volontariato: ruolo delle associazioni di familiari (AFMA Ponente) e l’esperienza dei gruppi di auto mutuo aiuto” con AFMA Ponente (Associazione Famiglie Malati Alzheimer).