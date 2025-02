Sanremo: ecco il parcheggio 'temporaneo' di Portosole, sgomberata totalmente l'area dell'ex ecomostro (Foto)

Manca davvero poco e il parcheggio temporaneo, previsto sull’area che fino a pochi giorni fa ‘ospitava’ il cosiddetto ecomostro a Portosole, sarà pronto. Per chi ha vissuto a Sanremo negli ultimi decenni, il solo vedere l’area sgombra è già un’emozione ma, tra qualche giorno e non appena sarà tutto pronto, le auto potranno trovare posto, tra l’altro a poche centinaia di metri dal centro città.

Una boccata d’ossigeno per il periodo festivaliero, visto che a breve la città dei fiori vivrà una vera e propria invasione di auto, tra addetti ai lavori e turisti, tutti concentrati sulla kermesse canora matuziana. L’area, come si può vedere dalle foto, è stata totalmente spianata e, per ragioni di sicurezza, è stato approntato un ‘perimetro’ di scogli a debita distanza dal mare, per evitare che le auto si avvicinino troppo alla soglia della banchina.

La città, quindi, potrà contare su 150/200 posti auto in più, con i passaggi burocratici per consentire l’apertura del parcheggio che sono in corso. I posti potrebbero sembrare pochi ma, se si pensa la ‘fame’ di posti auto atavica per la città dei fiori ed il periodo festivaliero sempre più pregno di appuntamenti, addetti ai lavori, curiosi e turisti, anche gli stalli ‘inventati’ sull’area appena liberata, torneranno particolarmente utili.

Grazie all’ultimo sopralluogo è stata già fatta una ipotesi delle corsie che verranno allestite e dell’area dove potranno essere parcheggiate le auto. Dal Comune arriverà una autorizzazione ad aprire per 120 giorni (orientativamente fino a fine maggio) prorogabili secondo eventuali esigenze dell’una o dell’altra parte.

A prescindere dall’allestimento del parcheggio, le opere che dovrà eseguire a scomputo per il futuro albergo a 5 stelle, non subiranno nessun tipo di rallentamento, perché cantieri indipendenti. La prima è quella relativa alla rotonda di San Martino, la cui Conferenza dei Servizi è fissata per il 3 marzo. Successivamente sarà presentato, da Portosole, il progetto esecutivo e, quindi, sarà possibile partire con i lavori, che potrebbero iniziare prima dell’estate.

Gli altri interventi, previsti dalla convenzione con la società che gestisce l’approdo matuziano sono: il parcheggio di Villa Magnolie, la viabilità e dei parcheggi di via Gavagnin e la passeggiata a valle della stessa strada, ovvero un marciapiede illuminato con la vista sul mare sotto corso Salvo D’Acquisto. Il tutto collegato con la viabilità verso via Vesco.