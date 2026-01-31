Piazza Colombo, ok dell'amministrazione: il chiosco comunale verso la rimozione per eventi e sicurezza

La Giunta comunale di Sanremo ha approvato un atto di indirizzo che riconosce il superiore interesse pubblico all’utilizzo del solettone di Piazza Colombo per eventi e manifestazioni, avviando il percorso per la rimozione del chiosco di proprietà comunale situato sul lato ovest della piazza. Il manufatto, suddiviso in tre porzioni – una a uso pubblico informativo e turistico e due attualmente in concessione come edicola e rivendita di articoli artigianali – è ritenuto dall’Amministrazione un elemento che limita la piena fruibilità e la sicurezza dell’area, soprattutto in occasione di grandi eventi cittadini, tra cui il Festival di Sanremo.

Secondo quanto evidenziato nella delibera, la posizione del chiosco interferisce con la gestione dei flussi di pubblico e con le misure di sicurezza necessarie durante manifestazioni culturali, turistiche e sportive. La liberazione dell’area consentirebbe inoltre una maggiore continuità pedonale con via Matteotti e una migliore organizzazione degli spazi. Il provvedimento prevede quindi la revoca delle concessioni amministrative in essere, demandando al dirigente competente la valutazione di soluzioni alternative o di un eventuale trasferimento delle attività, oltre alla successiva rimozione del manufatto e al ripristino della pavimentazione.

L’intervento si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione di Piazza Colombo, già avviato con la rimozione di strutture sul lato sud e con l’affidamento di incarichi tecnici per una progettazione complessiva dell’area, considerata strategica per la città.