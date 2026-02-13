Sanremo, il grazie di due figlie all’Hospice: «Amore, sorriso e dignità negli ultimi giorni di nostra madre»

Le nostre lettrici Serena e Valentina ci hanno scritto per esprimere un ringraziamento profondo e sincero a tutto il personale dell’Hospice di Sanremo:

"Negli ultimi giorni della vita di nostra mamma, siamo state testimoni di un’umanità rara: amore, pazienza e una disponibilità costante che non sono mai venuti meno. Ogni operatore, ogni infermiere, ogni medico si è preso cura di lei con professionalità e, soprattutto, con il sorriso, pronti a intervenire ogni volta che ce ne fosse bisogno. In un momento di grande dolore, abbiamo trovato conforto in una realtà capace di accompagnare non solo il paziente, ma anche la famiglia, aiutandoci ad affrontare un’emergenza umana ed emotiva che difficilmente potrebbe essere gestita altrove. Sapere che esistono luoghi così, dove la dignità della persona viene messa al centro fino all’ultimo istante, restituisce fiducia e gratitudine. A tutti voi, grazie di cuore per quello che fate ogni giorno".