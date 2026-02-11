Trasporti nel caos tra treni cancellati e autobus fantasma tra Taggia e Sanremo: cittadini bloccati sulla Riviera

Un nostro lettore, V.S., ci ha scritto per raccontare quanto accaduto oggi, per l’ennesima volta, a chi ha cercato di spostarsi utilizzando i mezzi pubblici della Riviera Trasporti:

"A causa di un blocco ferroviario, tutti i treni in partenza da Ventimiglia sono stati cancellati in una fascia oraria compresa tra le 11.30 e le 16.30. Gli unici convogli diretti verso levante sono stati fatti partire dalla stazione di Taggia. I viaggiatori, di conseguenza, si sono trovati costretti a raggiungere quella stazione con i mezzi di linea di Riviera Trasporti, gli autobus che da Ventimiglia attraversano i comuni costieri fino a Taggia. Peccato che anche questa soluzione si sia rivelata impraticabile: un’attesa interminabile e del tutto inutile ha reso ancora una volta evidente quanto il servizio di trasporto pubblico non funzioni. I treni non viaggiavano, gli autobus nemmeno. Chi doveva spostarsi è rimasto semplicemente fermo. Ai nostri amministratori rivolgo un appello affinché si occupino con urgenza anche di questo grave problema. Riviera Trasporti serve numerosi comuni e i rispettivi sindaci sono chiamati a un atto di responsabilità verso i propri cittadini. Il trasporto pubblico è un bene primario, soprattutto in un territorio con pochi parcheggi e una popolazione anziana numerosa, che dipende quotidianamente da autobus e treni per spostarsi".