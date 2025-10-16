 / Al Direttore

16 ottobre 2025

Sanremo: gazebo abbandonato al parco Villa del Sole, la segnalazione di alcuni cittadini (Foto)

Alcuni fruitori del parco ‘Villa del Sole’ a Sanremo ci hanno segnalato i rischio che potrebbero crearsi, a causa del gazebo abbandonato all’interno del sito:

“Da anni è transennato ma i bambini ci giocano dentro arrampicandosi. Oltre al legno marcio ed i chiodi sporgenti sono soprattutto le transenne il vero pericolo in quanto sono tenute insieme solo da qualche filo di ferro.  Al di là del degrado e del dispiacere di vedere abbandonata una struttura così il rischio di una possibile tragedia è il vero oggetto della segnalazione”.

