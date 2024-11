Sanremo, messa in sicurezza dell’area giochi di Villa del Sole: da lunedì il via ai lavori

Prenderanno il via lunedì 11 novembre i lavori per la messa in sicurezza della pavimentazione anti-trauma dell’area giochi di Villa del Sole.

L’intervento, che interesserà una superficie di circa 260 mq, si rende necessario per garantire l’accessibilità in sicurezza ai più piccoli che amano frequentare i giochi e si protrarrà per una decina di giorni.

“L’area giochi di Villa del Sole – dichiara l’assessore Ester Moscato – rimarrà chiusa per una decina di giorni. Ci dispiace per il disagio ma questi lavori sono fondamentali e potranno anche apportare migliorie. Sarà possibile trasformare la stessa pavimentazione in una parte integrante del gioco, un elemento che, oltre a garantire sicurezza, riesca ad aggiungere anche colore e fantasia”.