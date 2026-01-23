Corso Fiorito 2026: pubblicata sul sito web del Comune la manifestazione di interesse per la selezione delle bande

E’ pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti”, la manifestazione di interesse per la selezione di gruppi folkloristici, bande musicali e gruppi da parata e relativo affidamento del servizio per “Sanremoinfiore 2026”.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 23:59 del giorno 10 febbraio 2026 esclusivamente tramite pec a comune.sanremo@legalmail.it e dovranno riportare la dicitura “Manifestazione d’Interesse per la selezione di gruppi folkloristici, bande musicali e gruppi da parata per la manifestazione Corso Fiorito “Sanremoinfiore 2026”– Richiesta di partecipazione – Proposta - alla c.a. Servizio Turismo”.

La documentazione richiesta dovrà comprendere:

il modulo debitamente compilato e firmato (scaricabile dal sito web)

il curriculum artistico, la scheda descrittiva dei gruppi e il relativo materiale multimediale(link a video, foto o social media)

il preventivo economico comprendente spese di viaggio, vitto, alloggio ed eventuale cachet

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Turismo, Manifestazioni e Manifestazioni Sportive (telefono +39 0184 580414) entro 2 giorni prima della scadenza della manifestazione di interesse

Tutte le info al seguente link: https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_59185_984_1.html