23 gennaio 2026

Corso Fiorito 2026: pubblicata sul sito web del Comune la manifestazione di interesse per la selezione delle bande

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 23:59 del giorno 10 febbraio 2026

E’ pubblicata sul sito web del Comune di Sanremo (www.comune.sanremo.im.it), nella sezione “Amministrazione Trasparente, Bandi di gara e contratti”, la manifestazione di interesse per la selezione di gruppi folkloristici, bande musicali e gruppi da parata e relativo affidamento del servizio per  “Sanremoinfiore 2026”.

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro le ore 23:59 del giorno 10 febbraio 2026 esclusivamente tramite pec a comune.sanremo@legalmail.it e dovranno riportare la dicitura “Manifestazione d’Interesse per la selezione di gruppi folkloristici, bande musicali e gruppi da parata per la manifestazione Corso Fiorito “Sanremoinfiore 2026”– Richiesta di partecipazione – Proposta - alla c.a. Servizio Turismo”.

La documentazione richiesta dovrà comprendere:

  • il modulo debitamente compilato e firmato (scaricabile dal sito web)
  • il curriculum artistico, la scheda descrittiva dei gruppi e il relativo materiale multimediale(link a video, foto o social media)
  • il preventivo economico comprendente spese di viaggio, vitto, alloggio ed eventuale cachet

Per eventuali ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Servizio Turismo, Manifestazioni e Manifestazioni Sportive (telefono +39 0184 580414) entro 2 giorni prima della scadenza della manifestazione di interesse

Tutte le info al seguente link: https://trasparenza.comunedisanremo.it/archivio105_procedure-dal-01012024_0_59185_984_1.html

Redazione

