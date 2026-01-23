Bordighera, cambia la viabilità in via Generale Biamonti

Cambia la viabilità in via Generale Biamonti a Bordighera. Lunedì 26 gennaio dalle 8.30 alle 15 è prevista la chiusura al transito veicolare nel tratto compreso tra l’incrocio con via V. Emanuele e il civico 5 con l'istituzione del divieto di sosta per creare un'area di posizionamento scarrabile per lo scarico maceri.
Verrà, perciò, istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di via Gen. Biamonti compreso il civico 5 e l’incrocio con via Pelloux con accesso consentito ai soli residenti o agli aventi diritto. La velocità massima consentita sarà di 10 km/h.
Un provvedimento ritenuto necessario dalla polizia locale per garantire la sicurezza del traffico, tenuto conto delle particolari caratteristiche strutturali della strada. La variazione della viabilità verrà comunicata anche con avvisi sui portoni dei condomini e dei garage di via Gen. Biamonti.