Ventimiglia, in arrivo 15 nuove ecoisole informatizzate: cambia la raccolta per seconde case, strutture ricettive e imprese di pulizia

Prosegue il percorso di innovazione e miglioramento della raccolta differenziata sul territorio comunale. In queste settimane il Comune di Ventimiglia sta attivando 15 nuove ecoisole informatizzate, che sostituiranno altrettante postazioni attualmente dotate di cassonetti di vecchia generazione.

Le nuove attrezzature sono il risultato di un importante finanziamento PNRR, ottenuto e gestito dal Comune di Ventimiglia anche per gli altri Comuni dell’Ambito Ventimigliese, in qualità di Ente capofila.

Dopo le necessarie valutazioni tecniche e amministrative, sono iniziate le consegne delle ecoisole nei diversi Comuni del bacino ventimigliese e, in queste settimane, le installazioni interesseranno anche il territorio del Comune di Ventimiglia.

È opportuno precisare che questa nuova modalità di raccolta, basata sul numero di ecoisole informatizzate ricevute, non può al momento coinvolgere l’intera popolazione cittadina. Per questo motivo il Comune ha definito una specifica zonizzazione del territorio, individuando le aree in cui il nuovo sistema viene progressivamente attivato.

Parallelamente, l’Amministrazione comunale sta lavorando per incrementare il numero di ecoisole: grazie a ulteriori finanziamenti, anche di natura regionale, l’obiettivo è estendere nel prossimo futuro questo sistema innovativo a una platea sempre più ampia di cittadini, nella convinzione che possa portare migliori risultati in termini di qualità, pulizia ed efficacia della raccolta differenziata.

Contestualmente, l’Amministrazione ha promosso, insieme a Teknoservice, incontri informativi rivolti alla popolazione interessata, per illustrare il funzionamento delle nuove ecoisole. A seguito di tali incontri sono state organizzate giornate dedicate alla distribuzione dei kit e dei materiali necessari alla raccolta differenziata per gli utenti coinvolti.

Le consegne stanno procedendo a ritmo serrato e proseguiranno, dalle ore 9.00 alle ore 14.00, secondo il seguente calendario:

26 e 27 gennaio e 3 febbraio : via Dante, all’altezza della Croce Rossa

: via Dante, all’altezza della Croce Rossa 28 gennaio: via Lamboglia

via Lamboglia 2 febbraio: via Chiappori

Il Comune, tramite l’Ufficio Igiene, oltre ad aver ampliato per i residenti la possibilità di conferire per tutti i componenti del nucleo familiare e non solo per l’utente TARI, ha prestato particolare attenzione anche ai proprietari di seconde case. Questi potranno conferire i rifiuti presso le ecoisole informatizzate utilizzando codice fiscale o carta d’identità, entrambi dotati di codice a barre per l’identificazione dell’utente.

Per quanto riguarda le strutture ricettive (bed and breakfast, case vacanza e simili), il Comune ha ordinato apposite tessere con QR code, che saranno rilasciate su richiesta ai titolari. Le tessere consentiranno di fornire agli ospiti, insieme alle chiavi dell’alloggio, anche lo strumento necessario per il corretto conferimento dei rifiuti.

Analoga modalità è prevista per le imprese di pulizia che operano nei condomini interessati dalla zonizzazione: previa richiesta dell’azienda o dell’amministratore di condominio, sarà rilasciata una tessera con QR code che consentirà il conferimento presso le ecoisole di riferimento.

Anche uffici e attività già coinvolti nella raccolta differenziata potranno continuare a conferire presso le nuove ecoisole informatizzate tramite codice fiscale, con possibilità di delega a un rappresentante, come già avveniva con il precedente sistema.

A tutela del corretto utilizzo delle nuove ecoisole, il Comune provvederà inoltre all’installazione di sistemi di videosorveglianza, finalizzati al controllo dei conferimenti e alla prevenzione di comportamenti scorretti, con l’obiettivo di garantire decoro urbano e rispetto delle regole da parte di tutti.

“Con l’attivazione delle 15 nuove ecoisole informatizzate compiamo un passo concreto verso una raccolta differenziata più moderna, pulita ed efficace – dichiara l’Assessore all’Igiene Urbana Domenico Calimera - È un intervento reso possibile grazie ai fondi PNRR e da un grande lavoro organizzativo, che abbiamo avviato in modo graduale attraverso una zonizzazione per garantire ordine e funzionalità. In queste settimane continueremo a seguire i cittadini con informazione e distribuzione dei kit, perché la tecnologia da sola non basta: serve collaborazione e senso di responsabilità. L’obiettivo è estendere progressivamente il sistema, migliorando il decoro urbano e la qualità del servizio per tutti.”

L’Amministrazione comunale conferma così il proprio impegno per una gestione dei rifiuti sempre più efficiente, moderna e controllata, fondata sull’innovazione tecnologica, sulla responsabilizzazione degli utenti e sul rispetto dell’ambiente.