Sanremo: il Comune 'appalta' gli stipendi, le buste paga dei circa 400 dipendenti saranno fatte dalla Halley Informatica

E ora il Comune di Sanremo 'appalta' gli stipendi. Arriveranno, infatti, dalle Marche le buste paga dei circa 400 dipendenti. Perché, per la prima volta, si è deciso di esternalizzare il servizio, a partire dal 1° febbraio prossimo e fino al 31 gennaio 2026. Un anno, il tempo necessario per cercare di risolvere i problemi derivati dalla 'improvvisa riduzione di personale' subita dall'ufficio competente di Palazzo Bellevue, più che dimezzato da motivi contingenti.

"In pratica, siamo rimasti con un solo addetto a pieno titolo e la legge di stabilità non consente, al momento, di ricorrere a nuove assunzioni, ma soltanto ad eventuali possibilità offerte dalle liste di mobilità fra enti - spiega l'assessore Giuseppe Sbezzo Malfei (finanze, partecipate e personale - e nel nostro caso, in questo periodo, sono più i dipendenti residenti fuori Sanremo, anche a distanze notevoli, che chiedono legittimamente di avvicinarsi ai luoghi di provenienza rispetto a quelli che vorrebbero approdare da noi. Accade così che in vari settori nei quali il personale non è immediatamente 'duplicabile', per conoscenze specifiche e continuità, se vi sono trasferimenti si finisce pure col perdere quei 2/3 anni di formazione acquisiti. Speriamo che, attraverso il Milleproroghe, si possa riaprire la finestra dei concorsi".

Nel frattempo, sarà la Halley Informatica srl, società con sede in un piccolo centro maceratese, a predisporre i cedolini mensili per i 'comunali' sanremesi. E' stata individuata tramite la procedura "Acquistinrete della Pubblica amministrazione", per una spesa complessiva di 56.510 euro Iva compresa. E' un supporto indispensabile all'ufficio paghe anche per la gestione delle pratiche pensionistiche ordinarie del Comune, nonché per gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale correlati. Palazzo Bellevue si avvale già di un consulente del lavoro per altre procedure, come sistemazione Eca (Estratto conto amministrativo Inps), regolarizzazioni contributive, aggiornamento delle posizioni assicurative in Passweb e altri aspetti.

"Con il Piano esecutivo di gestione (Peg) che stiamo predisponendo - conclude l'assessore - sarà possibile 'fotografare' la situazione dei vari servizi comunali valutando così il fabbisogno di personale di caso in caso, in modo da pianificare i possibili innesti, compatibilmente con le possibilità di assunzione e di mobilità in entrata che ci saranno concesse".