Ventimiglia, Marco Agosta è il nuovo vicesegretario cittadino di Forza Italia

Una scelta motivata dal segretario cittadino, Gabriele Amarella, di concerto con il direttivo, come segno di continuità e di prosecuzione del lavoro svolto fino ad ora che andrà a rafforzare il legame tra l’azione politica di Forza Italia e l’amministrazione comunale di Ventimiglia.

Durante l'incontro, sono state, infatti, illustrate anche le principali attività amministrative in corso portate avanti dal gruppo consiliare e dagli assessori di Forza Italia. Si è, inoltre, discusso di progetti e iniziative volte al miglioramento della città che verranno sottoposte al vaglio dell’Amministrazione.

Il segretario cittadino, Gabriele Amarella, ha espresso soddisfazione per l'andamento della riunione e per la folta partecipazione: "Un segno che Forza Italia è in salute e continua a risultare attrattiva".