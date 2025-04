80° anniversario della Liberazione, Famà (Sinistra Italiana): "Nessun manifesto, Ventimiglia non pubblicizza le iniziative del 25 aprile"

"Dopo la vicina Ospedaletti, dove il Sindaco ha vietato di suonare 'Bella Ciao', anche l’amministrazione comunale di Ventimiglia partecipa alla rincorsa di fatto per ridimensionare il senso, il valore e il significato del 25 aprile non pubblicizzando con apposti manifesti le iniziative che si terranno in città per l’80° anniversario della Liberazione dal nazifascismo" - segnala Giuseppe Famà del coordinamento intemelio di Sinistra Italiana.

"E’ molto grave quanto attuato dal sindaco e dalla giunta comunale perché, di fatto, la cittadinanza non è stata adeguatamente informata sugli eventi commemorativi ed è implicito che ciò comporterà anche una minore partecipazione alle manifestazioni previste" - mette in risalto Famà - "Questo comportamento del sindaco e della giunta, rivela anche un'implicita sottovalutazione, un'inammissibile noncuranza, una mancanza di sensibilità democratica e istituzionale e una mancanza di condivisione dell’importanza che assume la commemorazione del 25 aprile per tutta l’Italia antifascista e per chi crede veramente nella democrazia e nei valori e nei principi della Costituzione nata dalla Resistenza".

"Peraltro, la giornata del 25 aprile è una Festa nazionale e chi ha un ruolo istituzionale non può permettersi di fare scelte politiche e amministrative non confacenti alla solennità dell’evento e alla sua celebrazione" - commenta Famà - "E’, infine, ridicolo e offensivo per tutti i cittadini che l’amministrazione comunale giustifichi tale scelta con la mancanza di fondi visto che si tratterebbe di una cinquantina di euro".