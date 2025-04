80° anniversario della Liberazione, a Ventimiglia Vittorio Mazzone parla di Resistenza e Costituzione (Foto e video)

"Resistenza ieri e oggi. I contenuti e i valori della Costituzione e la loro attualità" è stato il tema al centro dell'incontro-dibattito con il professor Vittorio Mazzone che si è svolto ieri pomeriggio nel salone di Sant'Agostino a Ventimiglia. Per l'occasione sono intervenuti anche Franco Molinari del Comitato provinciale Anpi, il giornalista e scrittore Romano Lupi, Marina Marin, presidente della sezione soci Coop Liguria di Ventimiglia, e Giuseppe Famà dell'associazione culturale XXV Aprile che ha coordinato l'evento. Tra il pubblico presente vi erano, inoltre, il consigliere regionale Enrico Ioculano e il consigliere comunale Alessandro Leuzzi.

"Armando Izzo, noto anche con lo pseudonimo di Fragola Doria, è stato un comandante partigiano della Resistenza, oltre ad essere stato avvocato e sindaco di Afragola, che ha combattuto sulle nostre montagne. Vittorio Mazzone scrisse su di lui un volume, 'Con la resistenza nel cuore', incentrato sulla storia del comandante partigiano della V brigata d’Assalto 'Luigi Nuvoloni' della I Zona Liguria e figura prestigiosa per la sua cittadina di Afragola ripercorrendo i momenti salienti, i terribili rischi corsi, la forza di riprendersi dopo gli eventi avversi, la capacità di guida e l’umanità profonda" - fa sapere Giuseppe Famà - "Un giorno Vittorio venne qui e così abbiamo avuto il piacere di conoscerlo. E' già venuto due volte a Ventimiglia per essere il relatore ufficiale delle manifestazioni. Anche quest'anno sarà, infatti, il relatore ufficiale della manifestazione del 25 aprile".

"Resistenza e Costituzione sono due pilastri fondamentali che hanno consentito al nostro paese di ritrovare una libertà che il fascismo aveva negato e di creare una possibilità di costruire un'Italia nuova, sognata e sperata che in parte non c'è ancora. Una parte della Costituzione è stata attuata ma una parte, significativa, a mio parere, ancora non lo è. Come Anpi siamo impegnati per la piena attuazione della Costituzione. Tengo in maniera particolare al secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione che richiede allo Stato di rimuovere gli ostacoli di ordine economico-sociale che impediscono a tanti cittadini di essere davvero liberi" - sottolinea Vittorio Mazzone parlando di Resistenza e Costituzione - "La gente scappa perché non ce la fa a vivere dove si trova. Perché grandi masse di uomini e donne, mettendo a rischio la loro vita, partono e vengono qua? Perché il colonialismo non è finito. E' un problema culturale, politico e sociale quello dei migranti. Servono nuovi partigiani nel mondo attuale".

"Giuseppe Vittorio Guglielmo, meglio conosciuto come Vittò, fu reduce della guerra civile spagnola, internato nei campi di concentramento francesi, militare sul fronte greco-albanese, comandante della divisione intitolata alla memoria di Felice Cascione in Italia durante la Resistenza, ferito in combattimento, sia in Spagna che sulle montagne della provincia di Imperia dove, già all'indomani dell'8 settembre 1943, cominciò a organizzare le prime bande partigiane" - dice il giornalista e scrittore Romano Lupi parlando del suo libro - "Vengono ripercorse, con piglio narrativo, le tappe fondamentali della sua esistenza, emerge uno spaccato del Novecento. Un'esistenza che assomiglia a un romanzo per un uomo che personaggio di un romanzo lo è stato per davvero. La figura di Vittò, infatti, ha ispirato il comandante Ferriera de 'Il sentiero dei nidi di ragno', prima opera di Italo Calvino. Vittò è stata una figura leggendaria per tutti coloro che fanno e hanno fatto parte di quel mondo frontaliero del Ponente ligure che, come ha scritto nell'introduzione a questo volume Antonio Gibelli: 'scolpisce con i tratti della montagna impervia e del mare selvaggio i suoi protagonisti, iscrivendoli, quasi naturalmente, in una dimensione superiore, europea e fortemente internazionalista, e marcando di speciali intonazioni individuali, quasi solitarie, anche le loro esperienze più cariche di carattere collettivo e corale'".

L'appuntamento di ieri rientrava negli eventi proposti e organizzati dall'Anpi -associazione nazionale partigiani d'Italia sezione di Ventimiglia in collaborazione con Coop Liguria, l'associazione XXV Aprile e La Voce Intemelia in occasione dell'80esimo anniversario della Liberazione. Mercoledì mattina, infatti, il professor Teodoro Panetta ha incontrato diversi gruppi di studenti delle superiori del comprensorio per fare una riflessione “Sui principi ispiratori della Costituzione: conoscere per cambiare”, ieri mattina, invece, il professor Vittorio Mazzone, componente degli organismi nazionali dell’Anpi, ha incontrato i docenti e gli studenti dell'istituto Fermi-Polo-Montale nell'ambito del progetto “Resistenza, Costituzione e antirazzismo: conoscere per cambiare" per parlare di "Analisi degli articoli 1, 3, 9 e 11 della Costituzione".

Oggi, invece, si svolgerà la manifestazione ufficiale con relativo corteo organizzata dal comune di Ventimiglia e dalla sezione Anpi di Ventimiglia. Verranno depositate corone di alloro presso diversi punti della città e monumenti che ricordano gli avvenimenti più significativi della resistenza. Il corteo si concluderà presso il monumento ai Caduti sito nei giardini della villa comunale con gli interventi del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro e del professor Vittorio Mazzone a nome dell'Anpi.

Infine, domani alle 16, presso la civica biblioteca Aprosiana in via Bassi il professor Vittorio Mazzone terrà "La lezione della Resistenza e l'attualità della Costituzione”. "Abbiamo organizzato un altro incontro con Vittorio Mazzone" - dice Franco Molinari del Comitato provinciale Anpi - "Sarà sabato prossimo alle 16 in biblioteca. Per l'occasione vi sarà la presentazione del libro 'Quando fischiava il vento 1943-1945'. L'introduzione sarà a cura della professoressa Amelia Narciso".