25 aprile, l'Amministrazione comunale di Ventimiglia: "Manifesto pubblicato sui totem e sui social" (Foto)

"Il manifesto del 25 aprile è stato pubblicato sui totem multimediali" - dice l'Amministrazione comunale di Ventimiglia replicando alle dichiarazioni rilasciate da Giuseppe Famà del coordinamento intemelio di Sinistra Italiana in merito ai manifesti sull'80° anniversario della Liberazione non affissi in città per pubblicizzare le iniziative previste per il 25 aprile.

"Non è una decisione presa quest'anno" - sottolinea l'Amministrazione comunale - "E' da quattro anni che non vengono affissi i manifesti perché Scullino nel 2021 aveva fatto una delibera con la quale sono stati tolti i pannelli per la pubblicità, quindi, non vi sono più spazi per affiggere qualsiasi tipo di manifesto, compreso quello del 25 aprile".

"La locandina con le iniziative previste il 25 aprile sono, però, state diffuse anche sui social e sui giornali" - mette in risalto l'Amministrazione Di Muro.