Bordighera, scorci paesaggistici abbelliscono il portico di piazza Ruffini (Foto)

Cinque superfici murali abbellite da altrettante immagini che ritraggono scorci paesaggistici inediti e rappresentativi di Bordighera. E' il progetto portato avanti dall'Amministrazione comunale per mostrare angoli nascosti e interessanti della città delle palme ai passanti, in particolar modo ai turisti.

E' iniziata, ieri, l'installazione delle immagini nel portico che una volta ospitava lo storico locale 'La grotta del pino'. "E' in dirittura d'arrivo il progettino che riguarda il portico dove vi era l'ex bar 'La grotta del pino', in piazza Ruffini" - fa sapere il consigliere comunale Laura Pastore - "L'idea dell'Amministrazione comunale era proprio quella di utilizzare le superfici murali che c'erano per mostrare qualcosa di interessante a cittadini e turisti. Il progetto è stato portato avanti da me e dall'architetto Monica Rossi dei nostri uffici".

"Sono state prese alcune tra le più scenografiche foto di Bordighera" - svela Pastore - "Immagini che rappresentano alcuni degli scorci più rappresentativi e scenografici del nostro territorio sono state piazzate nel portico. Si potrà osservare un'immagine, presa dall'alto, del Capo di Sant'Ampelio e del Santuario Pelagos. Ritrae gli scogli che si trovano a lato della chiesetta di Sant'Ampelio e anche un'acqua verde e meravigliosa che quasi non sembra il Mediterraneo ma ricorda luoghi lontani. Vi è poi un'immagine di Bordighera Alta che raffigura il centro storico, in particolare piazza Padre Giacomo Viale. Vi sono anche una veduta dalla cima di Montenero che ritrae la rete sentieristica e uno scorcio dei giardini Monet. Sulla quinta parete, che dobbiamo ancora completare, a breve vi sarà un'altra cosa molto carina".