Taggia agli Stati Generali della Partecipazione di Genova: studenti e insegnanti a Palazzo Ducale, confronto con oltre 400 giovani (Foto)

Una giornata dedicata alla partecipazione, ai diritti e al confronto tra giovani provenienti da tutta la Liguria. Si stanno svolgendo oggi a Palazzo Ducale, a Genova, gli “Stati Generali della Partecipazione 2026”, appuntamento regionale che coinvolge oltre 400 ragazzi e ragazze arrivati da numerosi comuni liguri per condividere esperienze, idee e progetti legati ai Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze.

Tra i protagonisti della giornata anche il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taggia, presente con gli studenti degli istituti comprensivi Taggia e Pastonchi.

L’evento, giunto alla tredicesima edizione, è promosso nell’ambito del progetto regionale “Sempre Diritti 2026” e rappresenta uno dei principali momenti di incontro dedicati alla partecipazione giovanile in Liguria.

Nel corso della giornata, bambini e ragazzi affrontano il tema del benessere elaborando proposte, punti di vista e idee attraverso laboratori, momenti di confronto e presentazioni pubbliche delle attività realizzate nei rispettivi territori.

Per il Comune di Taggia è presente l’assessore al Turismo Barbara Dumarte, mentre ad accompagnare gli studenti ci sono le insegnanti e le referenti del progetto Valeria Lanteri, Micaela Marmo, Elisa Pizzolla, Pamela Montalbano, Arianna Bernardi, Noemi Amato, Carola Tinteri e Palmina Razzetti.

Nel pomeriggio è prevista anche la “Fiera dei Progetti e dei Consigli Comunali dei Ragazzi e delle Ragazze”, durante la quale ogni gruppo presenterà agli altri partecipanti le attività e le iniziative sviluppate sul proprio territorio.

L’iniziativa punta a rafforzare il protagonismo giovanile e il dialogo tra istituzioni e nuove generazioni, offrendo ai ragazzi uno spazio concreto di confronto, ascolto e partecipazione attiva alla vita pubblica.