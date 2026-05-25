Tradizione e shopping, la 'Fiera annuale di Pentecoste' anima Vallecrosia al Mare (Foto)

Tradizione e shopping. La 'Fiera annuale di Pentecoste' anima il piazzale dell'ex mercato dei fiori a Vallecrosia al Mare.

Cittadini e turisti, ieri, hanno, infatti, passeggiato tra banchi e stand di capi di abbigliamento, scarpe, oggetti per la casa e di artigianato approfittando della splendida giornata di sole.

Una giornata interamente dedicata allo shopping, alle eccellenze del territorio e alla convivialità, proposta dal Comune, che si è svolta in totale sicurezza grazie alla presenza della polizia locale, degli steward e della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare.