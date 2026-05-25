Sciopero generale del 29 maggio: Riviera Trasporti a rischio stop per 24 ore, garantite le fasce scolastiche

E' stato proclamato per venerdì prossimo uno sciopero generale nazionale di 24 ore indetto da CUB Trasporti nell’ambito della mobilitazione promossa da diverse sigle sindacali di base. La protesta interesserà anche la società Riviera Trasporti, con possibili disagi su tutte le linee del servizio pubblico locale.

Secondo quanto comunicato dall’organizzazione sindacale, lo sciopero è stato proclamato “contro la guerra, l’economia di guerra e l’aumento delle spese militari”, ma anche contro precarietà, bassi salari, morti sul lavoro e politiche ritenute restrittive del diritto di sciopero. Tra le rivendicazioni figurano anche la richiesta di un salario minimo di 12 euro l’ora, maggiori investimenti in sanità, scuola e trasporti e la tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro.

La proclamazione è stata trasmessa da CUB Roma e Provincia anche a Riviera Trasporti, “pur in assenza di rappresentanze sindacali RSA o RSU in azienda”. La società precisa che il personale potrà comunque aderire legittimamente alla protesta, come previsto dalla normativa vigente.

A livello locale, lo sciopero si svolgerà con le seguenti modalità:

Personale viaggiante: dalle 8.30 alle 17.30 e dalle 20.30 fino al termine del servizio

dalle e dalle Impianti fissi: stop per l’intero turno di lavoro, con presidi minimi garantiti

Saranno coinvolte tutte le linee gestite da Riviera Trasporti SpA. Restano invece garantiti i servizi scolastici effettuati direttamente da Riviera Trasporti fino alle 8.30 e dopo le 17.30. L’azienda segnala inoltre che non esistono precedenti dati di adesione a scioperi proclamati da CUB all’interno della società, poiché in passato non si erano registrate adesioni del personale alle iniziative del sindacato.