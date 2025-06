Taggia, storica pista di go-kart verso la riapertura: lavori quasi conclusi, cresce l'attesa per l'inaugurazione (Foto)

Si avvicina il ritorno in pista per gli appassionati di motori a Taggia. Dopo circa otto anni di chiusura, la storica pista di go-kart situata nei pressi del casello autostradale di Arma di Taggia è ormai pronta a riaprire i battenti. I lavori di rifacimento del circuito, avviati nei mesi scorsi, sono ormai alle battute finali. La conclusione degli interventi, infatti, è prevista per il prossimo 15 giugno.

Chi è passato in questi giorni accanto alla pista avrà sicuramente notato come l’impianto sembri già pronto ad accogliere nuovamente piloti e appassionati. Tuttavia, ad oggi non è stata ancora ufficializzata una data per l’inaugurazione. Nelle scorse settimane si era ipotizzato di poter aprire già a partire dal 1° maggio, ma i tempi si sono poi allungati. Ora l’attenzione è rivolta alle prossime settimane, quando potrebbe essere comunicata la data ufficiale di apertura.

La riapertura della pista rappresenta un momento importante per il territorio di Taggia e della Valle Argentina, restituendo agli appassionati uno degli impianti sportivi più storici e amati della zona. Restano da definire i dettagli sull’evento inaugurale e sul calendario delle attività previste. Nel frattempo cresce l’attesa tra i tanti appassionati che attendono con entusiasmo di poter tornare a girare sul circuito di Taggia.