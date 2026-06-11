Sanremo, da domani la nuova rotatoria sperimentale tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora

Il Comune di Sanremo ha disposto l'istituzione sperimentale della rotatoria all'intersezione tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e la fluidità del traffico. Il provvedimento si inserisce nell'ambito del progetto approvato e prevede una fase di test della durata di un mese a partire da domani.

Per consentire la realizzazione della nuova disciplina viaria, dalle 20 di oggi e fino al termine dei lavori di tracciamento della segnaletica orizzontale, sarà istituito un senso unico alternato regolamentato da movieri nell'area interessata. La principale novità riguarda l'assetto della circolazione all'incrocio tra corso Cavallotti, via della Repubblica e via Lamarmora. L'ordinanza dispone infatti l'istituzione della circolazione veicolare a rotatoria, stabilendo il diritto di precedenza per tutti i veicoli già presenti all'interno della rotatoria rispetto a quelli che si immettono.

Da evidenziare che, per la fase di test, è stata rimossa la cosiddetta aiuola della discordia, che aveva provocato le proteste di automobilisti e residenti per gli incolonnamenti che creava. Ovviamente le prove che scatteranno domani ci diranno se la rotatoria consentirà di snellire il traffico, in uno snodo importante nel quartiere di San Martino.

L'ordinanza ha validità sperimentale e temporanea per la durata di un mese e diventerà operativo con il posizionamento della relativa segnaletica stradale. Al termine del periodo di sperimentazione, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'efficacia della nuova soluzione viabilistica e decidere se confermarla in via definitiva o apportare eventuali modifiche.