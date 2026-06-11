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Attualità | 11 giugno 2026, 13:28

Staffetta BLU per l’Autismo 2026, tappa ligure all’Eremo della Maddalena con i ragazzi di Angsa Imperia

Sabato 13 giugno la camminata promossa da Angsa Imperia coinvolgerà persone con autismo e accompagnatori provenienti da tutta la provincia

Staffetta BLU per l’Autismo 2026

Staffetta BLU per l’Autismo 2026

Con l’arrivo della primavera riparte anche quest’anno la “Staffetta BLU per l’Autismo”, il progetto interregionale promosso da ANGSA APS (Associazione Nazionale Genitori Persone con Autismo) che promuove la mobilità dolce e l’escursionismo come occasione di incontro e dialogo con le comunità dei territori coinvolti. L’iniziativa giunge nel 2026 alla sua quinta edizione.

Nel corso degli anni la Staffetta BLU è diventata un appuntamento identitario per ANGSA, rappresentando un importante momento di condivisione e partecipazione per le realtà locali. L’evento avvicina i ragazzi con autismo e le loro famiglie alla natura in modo sicuro e dinamico, favorendo le relazioni e richiamando l’attenzione di Comuni, cittadini e media.

La tappa ligure, unica in regione, è organizzata da Angsa Imperia e si svolgerà sabato 13 giugno 2026 con una camminata all’Eremo della Maddalena. All’iniziativa prenderanno parte ragazzi con autismo e i loro accompagnatori provenienti da tutta la provincia.

Durante l’intero percorso, la colonna blu sarà assistita dai fuoristrada del Gruppo 4X4 Alpi Marittime e dall’Associazione Nazionale VVFF.

L’iniziativa vuole essere un messaggio di benvenuto e di visibilità rivolto alle comunità presenti nei territori attraversati, promuovendo la cultura dell’integrazione e dell’inclusione per bambini, ragazzi e adulti con autismo.

Redazione

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