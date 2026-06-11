Guardie zoofile OIPA in Liguria, aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti per entrare a tutela degli animali

Sono aperte in Liguria le iscrizioni ai corsi di formazione gratuiti per diventare guardie eco-zoofile volontarie dell’OIPA, l’Organizzazione Internazionale Protezione Animali. Il percorso formativo interesserà le province di Genova, La Spezia, Savona e Imperia e prenderà il via dal 15 ottobre, mentre sarà possibile presentare la domanda di partecipazione entro il 10 ottobre.

Per accedere al corso è richiesta esclusivamente l’iscrizione all’OIPA con quota libera a scelta. Il programma formativo prevede due test intermedi e un esame finale in presenza ed è rivolto a persone maggiorenni, motivate, amanti degli animali, disponibili al volontariato e in possesso almeno della licenza media inferiore. È inoltre necessario non avere condanne penali o carichi pendenti. «Le guardie zoofile volontarie OIPA rivestono la qualifica di pubblici ufficiali, agenti di polizia amministrativa e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria», spiega Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile OIPA. «Le loro mansioni comprendono la prevenzione e la repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale».

La figura della guardia eco-zoofila è prevista dalla normativa sulla vigilanza zoofila e dalla legislazione nazionale e regionale in materia di tutela degli animali d’affezione. La nomina a guardia particolare giurata OIPA viene conferita dal Prefetto attraverso un apposito decreto. Nate nel 2002 con il primo nucleo attivo a Milano e provincia, le guardie eco-zoofile OIPA sono oggi presenti in 17 regioni italiane con 62 nuclei provinciali attivi, rappresentando un importante presidio per la difesa dei diritti degli animali. Fondata nel 1981, l’OIPA è considerata la prima confederazione internazionale di associazioni animaliste e protezioniste e opera oggi in oltre 61 Paesi dei cinque continenti attraverso più di 200 leghe aderenti. In Italia conta 150 sezioni locali, che nel corso degli anni hanno svolto attività di sostegno a rifugi, canili e gattili, oltre a interventi di aiuto durante emergenze e calamità naturali come il terremoto in Abruzzo e le alluvioni che hanno colpito diverse regioni italiane.

Da oltre quarant’anni l’associazione porta avanti campagne e iniziative per la difesa degli animali, grazie all’impegno costante dei volontari che hanno contribuito al raggiungimento di importanti risultati in favore del benessere animale.