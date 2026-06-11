Turismo rigenerativo, il Golfo dell’Isola protagonista del progetto europeo Regenera4MED: l’assessore Lombardi al workshop di Spotorno

Il Golfo dell’Isola si conferma un territorio di riferimento per lo sviluppo del turismo rigenerativo nel Mediterraneo. Questa mattina a Spotorno l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi è intervenuto al workshop dedicato alle esperienze di turismo rigenerativo, organizzato nell’ambito della due giorni del Comitato di Pilotaggio di Regenera4MED, il progetto europeo finanziato dal programma Interreg Euro-MED con l’obiettivo di rendere il turismo mediterraneo più sostenibile e resiliente.

L’area pilota ligure, valorizzata anche dalla presenza dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, è stata così confermata in ambito europeo come una realtà territoriale di valore internazionale. Insieme al Golfo dell’Isola partecipano al progetto anche le aree pilota di Marine Villages in Catalogna (Spagna), il Parco Nazionale della Maiella in Abruzzo, Agia Pelagia a Creta (Grecia), Balagna in Corsica (Francia) e Ager/Khora Pharu a Spalato (Croazia).

“L’area pilota del Golfo dell’Isola e dei suoi quattro Comuni, Spotorno capofila, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio, è il territorio giusto per sperimentare un modello di turismo che non si limita a fare meno danni ma che aiuta davvero a prendersi cura dei luoghi e delle comunità”, ha dichiarato Lombardi durante il panel.

L’assessore ha sottolineato come il comprensorio rappresenti una realtà capace di integrare mare, entroterra, borghi storici e biodiversità, caratterizzata da una forte pressione turistica nei mesi estivi ma anche da un’offerta diversificata. In quest’ottica, ha evidenziato l’importanza della destagionalizzazione, della sinergia tra costa ed entroterra e della valorizzazione dei sentieri, del cicloturismo e delle esperienze che favoriscono una fruizione più equilibrata e consapevole del territorio.

“Le politiche regionali vanno proprio in questa direzione: strutturare un modello di offerta turistica sostenibile, diffusa, accessibile e inclusiva, profondamente radicato nell’identità autentica dei territori”, ha aggiunto.

Per la Liguria, il progetto Regenera4MED rappresenta anche un’occasione di confronto con altre regioni mediterranee impegnate nelle stesse sfide. “Il turismo rigenerativo ci chiede di fare un importante passo in più rispetto alla sostenibilità: non soltanto ridurre gli impatti, ma generare valore positivo per i territori, per l’ambiente e per le comunità locali”, ha spiegato Lombardi, evidenziando come il turismo debba essere considerato parte di un sistema di relazioni che coinvolge ambiente, comunità e sviluppo locale.

Sull’importanza dell’iniziativa è intervenuto anche il sindaco di Spotorno, Mattia Fiorini. “Il Golfo dell’Isola è una comunità che da anni lavora come una destinazione integrata, mettendo in rete Spotorno, Bergeggi, Noli e Vezzi Portio. Grazie a Regenera4MED e al supporto di Regione Liguria, abbiamo l’opportunità di rafforzare una governance condivisa e confrontarci con altre realtà del Mediterraneo che affrontano sfide analoghe alle nostre”.

Fiorini ha sottolineato come l’obiettivo sia promuovere un turismo sempre più sostenibile e rigenerativo, valorizzando il patrimonio ambientale e culturale del territorio e generando benefici per le comunità locali. “La tutela della biodiversità e dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi rappresentano la bussola delle nostre scelte e la base su cui costruire una destinazione di qualità”, ha affermato.

A evidenziare il valore della collaborazione internazionale è stato anche il direttore dell’Area Marina Protetta Isola di Bergeggi, Davide Virzì. “Per noi questi progetti sono una necessità, oltre che un’opportunità. Come Area Marina Protetta, da soli non avremmo la forza di costruire determinate relazioni e collaborazioni. Il coinvolgimento della Regione e la partecipazione ad altri progetti europei danno respiro alle nostre attività e ci consentono di confrontarci con buone pratiche e iniziative innovative sviluppate dagli altri partner”.

Virzì ha inoltre rimarcato l’attenzione dedicata alla promozione di una fruizione sostenibile e alla rigenerazione del mare e delle sue risorse, con l’obiettivo di rendere il Golfo dell’Isola sempre più sostenibile sotto il profilo sociale ed economico, a beneficio del turismo e delle comunità locali.

Capofila del progetto Regenera4MED è il Catalan Tourism Board. Tra i partner figurano B-Link, la Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (Crpm), la Regione di Creta, la Regione Abruzzo, Zrc Sazu della Slovenia, l’Agenzia del Turismo della Corsica, l’Università del Peloponneso e Rera Sd della Croazia. Per la Liguria partecipano, oltre agli uffici regionali, i Comuni del Golfo dell’Isola, l’Area Marina Protetta di Bergeggi, la Cooperativa Dafne, la Fondazione di partecipazione Turismo Responsabile Aitr Ets, Agenzia InLiguria e StudioWiki.

Al workshop hanno preso parte anche le professoresse Daniela Ambrosino e Stefania Mangano dell’Università di Genova, autrici dello studio sulla vulnerabilità dell’area, la professoressa Carmen Bizzarri dell’Università Europea di Roma e Luca Tixi, fondatore di Outbe Srl.