Taggia, dal 15 giugno scatta il calendario estivo della raccolta differenziata: più ritiri fino al 15 settembre

Con l'arrivo della stagione estiva cambia il calendario della raccolta differenziata nel Comune di Taggia. Dal prossimo 15 giugno entrerà infatti in vigore il programma estivo del servizio, che resterà operativo fino al 15 settembre, con l'obiettivo di garantire una gestione più efficiente dei rifiuti durante il periodo di maggiore affluenza turistica. L'Amministrazione comunale ha disposto un potenziamento del servizio di raccolta, prevedendo ritiri supplementari sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche. Una scelta dettata dall'incremento delle presenze che caratterizza i mesi estivi e che comporta inevitabilmente un aumento della produzione di rifiuti sul territorio.

«Si ricorda che, con l’avvio della stagione estiva, sarà potenziato il servizio di raccolta dei rifiuti, attraverso l’introduzione di ritiri supplementari, onde rispondere al meglio alle esigenze di residenti, attività economiche e turisti che scelgono il nostro territorio durante i mesi di maggiore affluenza», dichiara l'assessore all'Ambiente Espedito Longobardi. L'assessore richiama inoltre il senso civico di cittadini e operatori economici affinché il nuovo piano possa funzionare nel migliore dei modi. «Invito tutti i cittadini e gli operatori commerciali a rispettare scrupolosamente gli orari e le modalità di conferimento previste dal calendario estivo. La collaborazione di ciascuno è fondamentale per mantenere il decoro della città e assicurare un servizio efficiente e puntuale», conclude Longobardi.

Orari di esposizione dei contenitori

Per consentire il regolare svolgimento del servizio, il Comune ricorda che i contenitori dovranno essere esposti tra le ore 22 del giorno precedente e le ore 5 del giorno previsto per il ritiro. Il rispetto di questa fascia oraria rappresenta un elemento fondamentale per evitare disservizi e contribuire al mantenimento del decoro urbano.

Utenze domestiche: il calendario estivo

Zona 1 – Arma

L'area comprende numerose vie della frazione di Arma, tra cui Aurelia Levante e Ponente, Lungomare, via Colombo, via Doria, via Flora, via Marina, via Magellano, via Papa Giovanni XXIII, via Queirolo, viale delle Palme e le relative traverse.

Il calendario sarà il seguente:

Lunedì: indifferenziato, plastica e lattine, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, organico; Mercoledì: carta e organico;

carta e organico; Venerdì: indifferenziato, plastica e lattine, vetro, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, vetro, organico; Sabato: carta e organico.

Zona 2 – Taggia e Levà

Coinvolte le vie del centro storico di Taggia, Levà e le rispettive aree limitrofe, comprese piazze e regioni collinari. La raccolta seguirà questo programma:

Lunedì: carta;

carta; Martedì: indifferenziato, plastica e lattine, vetro, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, vetro, organico; Giovedì: carta e organico;

carta e organico; Sabato: indifferenziato, plastica e lattine, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, organico; Domenica: organico.

Utenze non domestiche: servizi rafforzati per le attività

Per le attività economiche il servizio sarà ulteriormente intensificato, con l'introduzione di passaggi aggiuntivi, in particolare per cartone e organico, materiali prodotti in quantità maggiori nel periodo estivo.

Zona 1 – Arma

Per negozi, bar, ristoranti e altre attività della zona di Arma il calendario prevede:

Lunedì: indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico; Martedì: cartone e organico;

cartone e organico; Mercoledì: carta, vetro, cartone, organico;

carta, vetro, cartone, organico; Giovedì: cartone e organico;

cartone e organico; Venerdì: indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico; Sabato: carta, cartone, organico;

carta, cartone, organico; Domenica: organico.

Zona 2 – Taggia e Levà

Per le utenze non domestiche del centro di Taggia e della frazione Levà il calendario sarà invece il seguente:

Lunedì: carta, cartone, organico;

carta, cartone, organico; Martedì: indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico; Mercoledì: cartone e organico;

cartone e organico; Giovedì: carta, vetro, cartone, organico;

carta, vetro, cartone, organico; Venerdì: cartone e organico;

cartone e organico; Sabato: indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico;

indifferenziato, plastica e lattine, vetro, cartone, organico; Domenica: organico.

Un servizio adeguato alla stagione turistica

L'obiettivo del nuovo calendario è quello di rispondere in maniera efficace all'aumento delle utenze durante l'estate, garantendo pulizia, ordine e continuità del servizio in un periodo in cui il territorio registra una significativa crescita delle presenze. Il Comune punta così sulla collaborazione tra istituzioni, cittadini e operatori economici per affrontare al meglio i mesi più intensi dell'anno, ricordando che il rispetto delle regole di conferimento rappresenta uno strumento essenziale per tutelare il decoro urbano e l'efficienza della raccolta differenziata.