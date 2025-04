Assemblea di Amaie Energia: approvato il bilancio 2024, la nomina del sindaco unico e della società di revisione legale

Ammonta a circa 37,5 ml di euro di fatturato, 2,8 ml di euro di margine operativo lordo, 770 mila euro di utile netto ed cassa disponibile per investimenti al 31 dicembre circa 5,2 mln di euro il bilancio di Amaie Energia, la società partecipata del comune di Sanremo, che conta 250 dipendenti.

I soci si sono riuniti nella sede sociale per l'assemblea Ordinaria per discutere e deliberare sull'approvazione del bilancio 2024, la nomina del sindaco unico e della società di revisione legale. Amaie Energia e Servizi è una società a capitale pubblico che:

- Gestisce la business unit dell’igiene urbana dei Comuni del comprensorio di Sanremo

- Gestisce il Mercato dei Fiori di Sanremo

- Gestisce la produzione di energia tramite due centraline idroelettriche

- Garantisce la regia degli interventi, pubblici e privati, volti alla valorizzazione e gestione dei sedimi e degli immobili dell’ex ferrovia che attraversa i Comuni di San Lorenzo al Mare, Costarainera, Cipressa, Santo Stefano al Mare, Riva Ligure, Arma Taggia, Sanremo e Ospedaletti (24 km di pista ciclopedonale - Parco Costiero)

Amaie Energia e Servizi è partecipata dal Comune di Sanremo e i comuni del comprensorio del bacino sanremese, dalla FILSE e da Amaie Srl.

"E' con sincera gratitudine e grande senso di responsabilità - ha detto Sergio Tommasini, Presidente di Amaie Energia e Servizi - che oggi, in qualità di Presidente, ho presieduto l'Assemblea annuale. Questo appuntamento rappresenta non solo un momento di verifica formale e contabile, ma soprattutto un'occasione di confronto sul cammino percorso, sui risultati raggiunti e sulle prospettive future che ci attendono. Il bilancio che abbiamo approvato fotografa un anno di intensa attività, in un contesto complesso ma ricco di opportunità. Non si tratta soltanto di numeri, ma di persone, di servizi erogati ai cittadini, di infrastrutture manutenute, di risorse investite per migliorare la qualità della vita nei territori che serviamo. La nostra società, partecipata pubblica, è il braccio operativo dei Comuni soci. Un ruolo che ci carica di responsabilità ma che, al tempo stesso, ci dà la possibilità concreta di incidere sulla quotidianità delle comunità: nella gestione dei servizi ambientali, del mercato dei fiori e del parco costiero che sono le nostre principali unità di business. Ringrazio il Consiglio di Amministrazione e anche l’ex Presidente della Società (che per 8 mesi ha contribuito con il suo lavoro, e quello di alcuni membri del consiglio ancora presenti, al buon risultato del 2024), ringrazio il Sindaco Unico, l’Organismo di Vigilanza, il direttore generale luca pesce, i nostri dipendenti, le Amministrazioni comunali, la Filse, i tecnici e tutti i collaboratori che ogni giorno lavorano con serietà e passione.

Oggi non abbiamo parlato solo di bilancio, ma di visione. Di etica del servizio pubblico. Di fiducia, che dobbiamo continuare a meritare ogni giorno con competenza, trasparenza e spirito di servizio".

Il sindaco unico della società è il Dott. Marco Leuzzi mentre la società di revisione legale è la Crowe. Il Consiglio di Amministrazione è formato da: Sergio Tommasini (Presidente), Mauro Albanese, Tiziana Ramoino, Lilliana De Falco e Fabio Finamore (Vice Presidente).