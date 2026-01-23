Sanremo: lavori di ripristino e messa in sicurezza di tratti di pavimentazione in città

Negli ultimi giorni diversi tratti di pavimentazione cittadina sono stati oggetto di lavori di manutenzione effettuati dalla squadra di pronto intervento del Comune di Sanremo.

I primi hanno riguardato il ripristino del marciapiede di corso Cavallotti, che presentava alcune parti del piastrellato danneggiato da usura e tempo.

Interventi sulla pavimentazione, con sistemazione dei chiusini di collegamento, sono stati effettuati anche in corso Imperatrice.

Gli operai sono poi entrati in azione nella mulattiera che conduce alla Madonna della Costa, dove erano stati segnalati problemi al selciato, riportato al suo stato originario, oltre che in alcuni tombini presenti sul percorso.

Un altro intervento ha riguardato le grate di scolo lungo via Giusti, che sono state ripulite e messe in sicurezza.

Infine, è stata tracciata una nuova segnaletica orizzontale lungo via Pascoli, in particolare alcuni tratti adibiti a parcheggio riservato a disabili.