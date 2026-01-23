Sanremo, nasce il “Club RivierALP Outdoor”: una rete transfrontaliera per il turismo outdoor sostenibile tra Alpi e Mare

Prende il via “Club RivierALP Outdoor”, lo strumento dedicato alle imprese e agli operatori del territorio che operano nell’ambito del progetto “RivierALP – Ciclovie e Cammino tra le Alpi e il Mare”, iniziativa transfrontaliera volta alla valorizzazione di un comprensorio turistico outdoor unico tra Italia e Francia.

Il progetto RivierALP nasce con l’obiettivo di costruire un’offerta turistica integrata, sicura e sostenibile, capace di collegare le valli alpine del Piemonte, la Riviera ligure e la Costa Azzurra, attraversando le province di Cuneo e Imperia e il dipartimento delle Alpes-Maritimes. Un territorio straordinario dove montagna e mare si incontrano, dando vita a itinerari outdoor di grande valore paesaggistico, culturale e sportivo.

In questo contesto si inserisce il “Club di Prodotto RivierALP Outdoor”, pensato come una rete ufficiale di imprese, operatori turistici, produttori locali e professionisti dell’outdoor, uniti dalla volontà di promuovere un turismo responsabile e di qualità.

Aderire al Club significa entrare a far parte di un sistema coordinato di promozione e commercializzazione, utilizzare il marchio RivierALP Outdoor, partecipare ad eventi, fiere ed educational tour, nonché ad accedere a strumenti condivisi di comunicazione e visibilità.

Il progetto RivierALP, della durata di 36 mesi (ottobre 2023 – ottobre 2026), è finanziato per l’80% dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e vede come capofila il Comune di Limone Piemonte, con il coinvolgimento di numerosi partner istituzionali e turistici italiani e francesi.

Tra le principali azioni previste: la messa in sicurezza e valorizzazione degli itinerari transfrontalieri, lo sviluppo di una nuova identità condivisa, l’attivazione di servizi per il turista outdoor e il coinvolgimento diretto degli operatori locali.

Per illustrare nel dettaglio il funzionamento e le opportunità offerte dal Club RivierALP Outdoor, sono previsti incontri di presentazione sul territorio, rivolti alle imprese e agli stakeholder locali.

In Liguria, l’incontro si svolgerà a Sanremo, a Palazzo Bellevue, lunedì 26 gennaio, grazie all’interessamento dell’assessore al turismo e allo sport Alessandro Sindoni.

“Il progetto Rivieralp – dichiara l’assessore Sindoni - rappresenta una straordinaria opportunità per valorizzare il nostro territorio in chiave outdoor, mettendo in rete paesaggio, sport e sostenibilità. Investire in questo ambito significa intercettare una domanda turistica in forte crescita, destagionalizzare i flussi e promuovere un modello di sviluppo rispettoso dell’ambiente. Rivieralp non è solo un progetto turistico ma una visione che rafforza l’identità del territorio e lo rende sempre più attrattivo per visitatori italiani e internazionali. Ringrazio i consiglieri comunali Luigi Marino e Desireeè Negri per il supporto in questo progetto, che rappresenta un’opportunità per i fruitori del mondo outdoor”.

Gli incontri rappresenteranno un’occasione concreta di confronto, approfondimento e adesione al Club, oltre ad un momento di networking tra gli operatori del territorio.

Il Club RivierALP Outdoor si propone così come uno strumento strategico per rafforzare l’identità del comprensorio Alpi–Mare e costruire insieme il futuro del turismo outdoor sostenibile.