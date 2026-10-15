Sanremo, auto scende contromano in via Bonmoschetto e finisce fuori strada: sfondato un muretto (Foto)

Incidente in via Bonmoschetto, a Sanremo, dove un'auto che stava scendendo contromano è finita fuori strada, sfondando un muretto a lato della carreggiata. Nell'impatto, gli occupanti del veicolo hanno avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori e sono stati assistiti dal personale medico del 118, giunto sul posto per prestare le prime cure. La dinamica esatta dell'accaduto è in fase di ricostruzione, mentre l'episodio riporta l'attenzione sulle condizioni di sicurezza della viabilità nella zona.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale, impegnata negli accertamenti del caso. L'auto, dopo aver perso il controllo, è uscita dalla sede stradale, provocando danni alla struttura in muratura che costeggia la strada. Un episodio che ha destato preoccupazione tra i residenti, da tempo alle prese con una situazione che viene descritta come particolarmente pericolosa, soprattutto durante le ore serali e notturne.

Le lamentele dei residenti riguardano proprio il frequente transito di veicoli contromano lungo via Bonmoschetto. Secondo quanto segnalato da chi vive nella zona, non si tratterebbe di un caso isolato: più volte sarebbe stata evidenziata la presenza di automobilisti che percorrono la strada nella direzione sbagliata, esponendo a rischi sia se stessi sia gli altri utenti della carreggiata. L'incidente riaccende così le richieste di attenzione sul problema, con l'auspicio che possano essere individuate soluzioni per prevenire nuovi episodi e garantire maggiore sicurezza lungo la strada.