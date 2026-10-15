Auto in fiamme sull’A10 tra Cipressa e Arma di Taggia, traffico bloccato verso la Francia: 2 km di coda

Un’auto in fiamme sull’autostrada A10 Genova-Ventimiglia, in direzione Francia, sta causando disagi alla circolazione tra Imperia Ovest e Arma di Taggia. L’incendio è divampato nel tratto compreso tra Cipressa e Arma di Taggia, con l’evento segnalato intorno alle 19.43 di oggi, giovedì 15 ottobre.

Secondo le prime informazioni, il veicolo ha preso fuoco mentre si trovava in autostrada. La situazione ha provocato il blocco del traffico in direzione Francia, con una coda che ha raggiunto i due chilometri nel tratto interessato. Le ripercussioni sulla viabilità stanno interessando gli automobilisti in transito lungo la carreggiata verso il confine francese.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Imperia, impegnati nelle operazioni legate all’incendio, insieme agli operai della A10 e alla Polizia Stradale, che sta seguendo la situazione e la gestione della circolazione. Al momento, fortunatamente, non si registrano feriti.

Restano da chiarire le cause che hanno portato il veicolo a prendere fuoco. La presenza dei mezzi di soccorso e le operazioni in corso stanno incidendo sul traffico autostradale, con possibili rallentamenti per chi viaggia verso la Francia. Gli automobilisti sono invitati a prestare attenzione e a procedere con prudenza in prossimità del tratto interessato.