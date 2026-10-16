Violenza su una bimba di 11 anni sul divano mentre gli altri giocavano a carte

Si è tenuta ieri una nuova udienza in Tribunale a Imperia nel processo che vede un giovane imputato con la gravissima accusa di violenza sessuale ai danni di una ragazzina di appena 11 anni. Il Collegio giudicante, presieduto dal giudice Alberto Indellicati ha dedicato la sessione all'ascolto delle testimonianze chiave di un gruppo di ragazzi, tutti maggiorenni all'epoca dei fatti.

Secondo quanto emerso in aula, i giovani si trovavano all'interno dell'abitazione proprio nei momenti in cui si sarebbero consumati gli abusi. Il dettaglio più inquietante emerso dai racconti riguarda il contesto in cui l'imputato avrebbe teso le sue avances alla minore: le molestie sarebbero avvenute sul divano di casa, nel pieno di una serata normale, mentre il resto delle persone presenti nella stessa stanza era distratto e intento a giocare a carte. I fatti al centro del procedimento giudiziario risalgono al 2023. L'imputato è assistito dal suo legale, l'avvocato Tito Schivo, che ne cura la difesa. La pubblica accusa è invece sostenuta dal pubblico ministero Veronica Meglio, mentre la delicata posizione della vittima e della sua famiglia, costituitasi parte civile, è rappresentata dall'avvocata Fiammetta Sciamanda.

Il processo proseguirà nelle prossime settimane per completare l'esame dei testimoni e la valutazione delle prove raccolte.