Imperia, lunedì 19 ottobre divieto di sorvolo sulla città per l'Assemblea UPI con il Presidente della Repubblica

Un divieto di sorvolo sulla città di Imperia per garantire la sicurezza in occasione dell'Assemblea Nazionale dell'Unione delle Province d'Italia (U.P.I.), alla quale sarà presente il Presidente della Repubblica. È quanto disposto dall'ENAC, su richiesta del Prefetto di Imperia, nell'ambito delle misure di sicurezza predisposte per l'importante appuntamento istituzionale in programma lunedì 19 ottobre 2026.

L'interdizione dello spazio aereo è stata stabilita in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica e sarà valida dalle 13 alle 24 di lunedì 19 ottobre. Il provvedimento interesserà sia i voli a vista sia quelli strumentali, con l'obiettivo di assicurare le necessarie condizioni di sicurezza durante lo svolgimento della manifestazione e la presenza del Capo dello Stato.

Il divieto sarà esteso a tutte le tipologie di mezzi aerei indicate nel provvedimento, compresi i droni, i parapendii, gli ultraleggeri, i palloni, i paracadute e gli aeromobili impiegati per voli a fini pubblicitari. L'interdizione riguarderà quindi non soltanto il traffico aereo tradizionale, ma anche le attività di volo ricreative e quelle che prevedono l'utilizzo di dispositivi radiocomandati.

Sono previste esclusioni esclusivamente per gli aeromobili militari, di Stato, di soccorso e di emergenza, che potranno continuare a operare nei casi contemplati dal provvedimento.

La Prefettura di Imperia potrà inoltre valutare eventuali deroghe per le riprese accreditate dagli organizzatori dell'evento o, più in generale, per i servizi direttamente attinenti all'Assemblea. Le richieste dovranno essere presentate entro le 13 di sabato 17 ottobre 2026, rispettando le modalità indicate nell'apposito comunicato pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura.

Il provvedimento rientra nel dispositivo di sicurezza predisposto per l'appuntamento nazionale dell'UPI, che porterà a Imperia rappresentanti delle istituzioni e il Presidente della Repubblica. Per chiunque svolga attività di volo nell'area interessata sarà quindi necessario tenere conto delle limitazioni previste nella giornata di lunedì 19 ottobre.