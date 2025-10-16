Sanremo: sicurezza, educazione stradale, ammodernamento della segnaletica e più controlli grazie ai proventi delle multe

L'amministrazione comunale di Sanremo ha approvato i criteri con cui vengono stabilite le modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada. Per l’anno 2026, il 50% dei proventi spettanti al Comune di Sanremo sarà destinato, come stabilito dalla normativa, a interventi mirati al miglioramento della sicurezza stradale e al potenziamento delle attività di controllo da parte del Corpo di Polizia Locale.

Nel dettaglio, la Giunta ha deliberato di suddividere le risorse nel seguente modo:

- 25% per interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica stradale sulle vie di proprietà comunale;

- 25% per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni, anche tramite l’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per la Polizia Municipale e la manutenzione degli impianti di videosorveglianza finalizzati alla sicurezza della circolazione;

- 50% per una serie di interventi previsti dal comma 4, lettera c) e dal comma 5-bis dell’art. 208 del Codice della Strada, tra cui: manutenzione e messa in sicurezza delle strade e delle barriere, realizzazione di piani per la sicurezza stradale e interventi a tutela degli utenti deboli (bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti);

- educazione stradale nelle scuole a cura della Polizia Locale;

- misure di assistenza e previdenza per il personale del Corpo di Polizia Municipale;

- assunzioni stagionali e progetti di potenziamento dei servizi di controllo e dei servizi notturni finalizzati alla sicurezza urbana e alla prevenzione delle violazioni legate alla guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (artt. 186, 186-bis e 187 del Codice della Strada);

- acquisto di nuovi mezzi e attrezzature per la Polizia Municipale.

Con questo atto, l’Amministrazione comunale conferma la propria volontà di investire in sicurezza, manutenzione e formazione, rafforzando le attività di prevenzione e controllo sul territorio e promuovendo una maggiore tutela per tutti gli utenti della strada.